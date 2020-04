Call Of Duty Mobile ne plaisante pas avec les tricheurs

Call of Duty Mobile a continué d’évoluer et de se métamorphoser depuis son lancement l’année dernière, et dans sa dernière mise à jour communautaire, l’équipe de développement a abordé la suppression du mode gratuit pour tous et visait les tricheurs qui pourraient ruiner l’expérience pour tout le monde. La politique de l’équipe est claire: si vous trichez, vous serez banni.

Écrivant sur la page officielle de la communauté Reddit du jeu, l’équipe de développement a déclaré qu’elle avait reçu plusieurs rapports de tricherie au cours des dernières semaines et qu’ils avaient abouti à une “application”.

“Nous ne voulons pas de tricheurs dans notre jeu, et nous ne voulons pas qu’ils ruinent votre expérience, manipulent nos systèmes et détruisent l’équilibre du jeu”, a déclaré l’équipe. “Si nous voyons de la triche, nous l’appliquerons avec notre [Call of Duty Mobile] Politique de sécurité et d’application à l’esprit. “

Cette politique comprend un système d’infractions à plusieurs niveaux, allant des infractions mineures qui ne nuisent pas à la communauté du jeu ou à un joueur individuel jusqu’aux infractions extrêmes. Il s’agit à la fois de commettre des actes de sa propre initiative ou d’en organiser d’autres.

Pour ceux qui sont surpris en utilisant un logiciel tiers pour modifier ou pirater leur jeu, la première infraction entraînera une suspension temporaire. Une infraction supplémentaire entraînera une suspension définitive et le retrait des classements.

L’équipe de développement de Call of Duty Mobile a abordé plusieurs autres sujets dans le post de Reddit, y compris les événements à venir et les corrections de bugs. L’un des principaux changements récents a été la suppression du mode gratuit pour tous de la liste de lecture permanente. Il est actuellement de nouveau dans le jeu pour une durée limitée, et il pourrait potentiellement redevenir un mode permanent s’il a suffisamment de joueurs. Un événement multijoueurs uniquement destiné aux tireurs d’élite se déroule actuellement jusqu’au 22 avril, et Gun Game Team Fight arrivera le lendemain.

En cours de lecture: Call Of Duty Mobile – Match complet sur Crash

