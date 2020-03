Call Of Duty: Mobile supprime le mode Zombies plus tard ce mois-ci

Call of Duty: Mobile perd l’un de ses modes clés plus tard ce mois-ci. Dans le sillage de la dernière saison du jeu qui commence avec une mise à jour majeure, la dernière mise à jour de la communauté sur Reddit a confirmé que le mode Zombies sera supprimé du jeu à partir du 25 mars.

“Nous avions toujours mentionné qu’il était limité mais sans date de fin explicite”, indique le message. “Le mode n’a tout simplement pas atteint le niveau de qualité que nous souhaitons. La deuxième carte, Nacht Der Untoten, n’est pas non plus publiée dans la version mondiale.”

Le post note que le mode pourrait éventuellement revenir, avec la deuxième carte, “mais pour l’instant, nous nous concentrerons sur le développement pour le mode multijoueur, Battle Royale et classé”.

C’est un timing intéressant, car le directeur du mode Zombies, Jason Blundell, a récemment quitté Activision. Le dernier titre de Call of Duty, Modern Warfare, est le premier jeu Call of Duty à ne pas proposer le mode Zombie depuis Call of Duty: Ghosts.

Les joueurs dans les commentaires sous le post ne sont pas satisfaits, soulignant que les achats intégrés ont été effectués par les joueurs spécifiquement avec ce mode à l’esprit. Reste à savoir si des remboursements seront proposés.

Call of Duty: Mobile a été un énorme succès pour Activision, rapportant plus de 90 millions de dollars en décembre 2019. C’est l’une des raisons pour lesquelles Activision gagne désormais plus d’argent avec les jeux mobiles que partout ailleurs.

