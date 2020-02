Call of Duty Mobile: un mode de jeu intense et amusant retourné au FPS

Call of Duty Mobile continue comme une nouvelle expérience grâce à ses différents modes de jeu. Pour que cela reste le même, il a été récemment annoncé qu’un mode de jeu intense et amusant était revenu au FPS pour iPhone et Android.

Selon l’annonce officielle, Call of Duty Mobile est revenu en mode Rapid Fire, également connu sous le nom de Rapid Fire. Selon Activision, ce mode ne sera disponible que pour une durée limitée et vous pourrez en profiter jusqu’au 26 février.

Il est important de noter que c’est la deuxième fois que Quick Fire sera disponible dans la saison 3 de Call of Duty Mobile. Étant donné qu’il est bien reçu par la communauté, il nous semblerait étrange que ce soit la dernière fois que nous le voyons.

Comment est le mode Quick Fire de Call of Duty Mobile?

Dans le cas où vous êtes nouveau sur Call of Duty Mobile, nous vous disons que Quick Fire est un mode de jeu qui peut être décrit en quelques mots: intense, chaotique et amusant.

Mais que fait Quick Fire pour offrir une telle expérience de tir? Ce qui se passe, c’est que tous les joueurs ont des munitions illimitées. De plus, le temps de rafraîchissement des compétences des opérateurs et des scorestreaks a été réduit.

Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour savoir que ce qui précède se traduit par une expérience dans laquelle l’action se résume à tuer ou à mourir et dans laquelle les coups de feu volent partout. Il est donc facile de comprendre pourquoi tant de gens l’ont aimé.

Le mode Rapid💥Fire est de retour sur #CODMobile jusqu’au 2/26 👍

✅ réduction des délais de récupération des compétences des opérateurs et des scores

✅ munitions illimitées

✅ plaisir chaotique pic.twitter.com/qK9yfpYqPU

– Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 22 février 2020

Et vous, êtes-vous content du retour de Quick Fire sur Call of DutyMobile? Dites-le nous dans les commentaires.

Call of Duty Mobile est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de tir à la première personne gratuit si vous suivez ce lien

.