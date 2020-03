Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster est réel et fera ses débuts bientôt

Depuis l’année dernière, il y a des indices sur la sortie supposée d’un remasterisation de Call of Duty: Modern Warfare 2. Nous avons récemment eu plus d’indices à ce sujet, mais Activision n’a pas officiellement révélé ce projet.

Maintenant, des informations importantes viennent de voir le jour confirmant l’existence de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, car sa date de sortie et une bande-annonce ont été divulguées sur le PlayStation Store.

Call of Duty: Modern Warfare – disponible sur Amazon et Green Man Gaming

Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé pour ses débuts bientôt

Le PlayStation Store a révélé que la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered fera ses débuts cette semaine, tout comme les rapports récents l’avaient mentionné. La surprise est que, apparemment, c’est une question d’heures pour le début du titre.

Selon les informations, cette remasterisation sera disponible demain 31 mars. Le PlayStation Store allemand indique qu’il coûtera € 24,99 EUR (environ $ 28 USD au taux de change actuel).

Comme son nom l’indique, le jeu ne comprendra que la campagne avec des améliorations visuelles par rapport au lancement d’origine, telles que l’optimisation des animations, l’éclairage, les textures mises à jour et d’autres améliorations.

Au moment d’écrire ces lignes, sa page sur le PlayStation Store a déjà été supprimée, ce qui implique que son annonce officielle pourrait être aujourd’hui ou demain avec ses débuts.

BREAKING: PlayStation Store Germany a FUI la bande-annonce remasterisée de la campagne Modern Warfare 2 + CAPTURES D’ÉCRAN https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB

– Call of Duty News (@charlieINTEL) 30 mars 2020

Sa page de produit indique que Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered donnera des récompenses pour Call of Duty: Modern Warfare et Battle Royale Call of Duty: Warzone. Plus précisément, il s’agit d’un package avec un contenu numérique.

Nous nous référons à Bundle de démonstration sous-marine Classic Ghost Bundle qui comprend un skin de personnage, un emblème, une carte de joueur, un coup, ainsi que des skins d’armes et d’autres surprises. Ci-dessous, je vous laisse une image qui montre le contenu de l’emballage.

Parce que les informations de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sont apparues sur le PlayStation Store, le jeu est pour l’instant confirmé pour PlayStation 4. Cependant, sa sortie est également attendue pour Xbox One et PC.

Si tous les détails divulgués sont exacts, la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sera publiée demain. Visitez cette page pour en savoir plus sur cet épisode de la franchise.

