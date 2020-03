Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remaster lance demain selon la fuite du PSN

Un remaster de Call of Duty: Modern Warfare 2 est en effet réel, selon une liste du PSN en Allemagne. Il devrait également être lancé bien plus tôt que prévu, avec une campagne revitalisée prévue pour demain, le 31 mars. Il coûtera 25 € (ou 30 $ attendus).

Le remaster a été divulgué précédemment grâce à une liste de notes sur un tableau de notes sud-coréen, après avoir été rumeur d’être en développement depuis le lancement de Call of Duty: Black Ops 4 en 2018. Les fichiers relatifs au remaster ont ensuite été dataminés hors du dernier patch de Call of Duty: Modern Warfare ce week-end, avant la fuite de la bande-annonce et de la date de sortie sur PSN en Allemagne avant toute annonce officielle.

Le remaster ne comprend que la campagne de Modern Warfare 2, qui continue l’histoire de Soap MacTavish et Captain Price, et présente la tristement célèbre mission “No Russian”. Bien que le remasteriser n’inclue pas le multijoueur comme le remasterisateur original de Call of Duty 4: Modern Warfare en 2016, certaines cartes Modern Warfare 2 ont déjà été ajoutées à Modern Warfare 2019.

La liste sur PSN indique que Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered (son titre officiel) propose “complètement remasterisé avec des textures, des animations, un rendu physique amélioré, un éclairage HDR, etc.”.

En 2008, notre critique de Call of Duty: Modern Warfare 2 a donné au tireur une note de 9/10, le critique Chris Watters le décrivant comme “un package absolument excellent qui ravira les fans de tir et les privera de sommeil pendant des mois à venir” . “

