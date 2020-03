‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered’ est réel: ses premières images sont divulguées

Une fuite de «Modern Warfare» nous a permis de voir la couverture et la bannière de «Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered». Son annonce serait imminente.

Call Of Duty: Modern Warfare 2 On se souvient de lui comme l’un des meilleurs FPS (jeux d’action à la première personne) qui ont vu le jour dans la génération précédente. Son prédécesseur, également acclamé par la presse communautaire et spécialisée, a eu un remasterisation il y a deux ans pour conduire le lancement d’Infinite Warfare. On espérait qu’Activision planifierait également remasteriser le deuxième versement à un moment donné, et il semble que nous en soyons très proches.

Un mineur de données Reddit a découvert que la dernière mise à jour de Modern Warfare, qui a été publiée cette semaine, cache la couverture et la bannière de la campagne Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, une situation qui a ravivé les rumeurs sur sa disponibilité imminente. Vous pouvez voir l’image ci-dessous:

Ce qui est curieux, évidemment, c’est que se référer uniquement au mode campagne, laissant entendre que le multijoueur serait exclu cette fois. Ce ne serait pas une surprise, car Activision se concentre sur la mise à jour du contenu de la section en ligne de Modern Warfare. Ce dernier, en raison de son format saisonnier et du Season Pass, est obligé de mettre à jour son contenu en permanence.

Après la découverte, la question suivante s’est posée: sera-t-il distribué en tant que DLC Modern Warfare? Il est assez étrange que le matériel soit caché dans le jeu mentionné. Un autre indice qui ajoute de la crédibilité à la fuite est que en Europe et en Corée du Sud, ils ont déjà classé la remasterisation ces dernières semaines, son annonce officielle serait donc une question de jours. La troisième saison de Modern Warfare commencera dans un peu plus d’une semaine, vous pouvez donc profiter de cet événement pour commencer la campagne de promotion.

Call of Duty est aujourd’hui sur toutes les lèvres, principalement en raison du succès retentissant de Warzone, sa bataille royale gratuite. En seulement 10 jours, il a atteint 30 millions de joueurs, un nombre impressionnant qui a battu les records de Fortnite, PUBG et Apex Legends. Pour aggraver les choses, il y a une semaine, The Gaming Revolution a annoncé que le nouveau jeu de la franchise sera un «redémarrage» de la saga Black Ops. Malgré cela, ils garderaient des personnages emblématiques comme Alex Mason et le sergent d’état-major Frank Woods.