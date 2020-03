Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered semble prêt pour une sortie en 2020

Un Call of Duty Modern Warfare 2 remasterisé pourrait être en route.

Selon Call of Duty leaker Okami – via Twitter – Activision lancera le remasterisation cette année en multijoueur.

Tel que rapporté par Gematsu en février 2019, le conseil d’administration de Pan European Game Information (PEGI) a évalué la campagne remasterisée Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare remasterisé est sorti en 2016, et il est venu dans les éditions spéciales de Call of Duty Infinite Warfare. Cependant, en 2017, le jeu est sorti en tant que titre autonome. Il comportait des modes solo et multijoueur.

En mars, le nouveau mode Battle Royale baptisé Warzone arrive sur le dernier titre de Call of Duty, Modern Warfare. Cependant, Black Ops 4 – 2018 – a été le premier jeu de la série à proposer le mode populaire.

Modern Warfare est devenu le titre multijoueur Call of Duty le plus joué depuis six ans. En outre, cinq millions de copies numériques ont été vendues au cours de son mois de lancement d’octobre 2019. Le jeu aurait reçu le plus grand lancement PC de la série.

Le film basé sur la franchise a été mis en attente. Il ne progressera pas tant que toutes les parties n’auront pas convenu d’une direction à suivre.