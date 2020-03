Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sortira sur PC et Xbox One fin avril

Activision a officiellement publié Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – bien qu’il ne s’agisse que de la campagne et qu’il n’est disponible que sur PS4 pour l’instant. Si vous cherchez à jouer au jeu sur Xbox One ou PC, vous devrez attendre jusqu’au 30 avril.

Un accord d’exclusivité PlayStation à durée limitée pour un jeu Call of Duty n’est pas quelque chose de nouveau, c’est la tradition de la franchise depuis 2015. Normalement, cependant, l’exclusivité PlayStation ne concerne que le multijoueur – soit un certain mode est limité à PlayStation au début (comme Spec Ops Survival dans Modern Warfare en 2019) ou PlayStation a d’abord accès à certaines mises à jour de contenu (comme dans Black Ops 4 en 2018).

Jouez aux côtés de Soap, Shepherd, Ghost et d’autres visages familiers alors que vous vous battez contre Vladimir Makarov, le cercle intérieur et d’autres ennemis imprévus.

Téléchargez Modern Warfare 2 Campaign Remastered et jouez maintenant sur PS4. Pré-achat pour d’autres plateformes aujourd’hui pour jouer le 30 avril. Pic.twitter.com/i4GAKjmJgp

– Call of Duty (@CallofDuty) 31 mars 2020

Pour une campagne solo entière à lancer pour un système en premier est une nouvelle. Bien sûr, lorsque Modern Warfare Remastered a été publié pour la première fois en tant que campagne autonome, il s’agissait également d’une exclusivité à durée limitée sur PS4, mais il était également déjà disponible en tant que module complémentaire gratuit pour l’achat de certaines éditions d’Infinite Warfare. Vous n’aviez pas à attendre les versions Xbox One et PC à l’époque, vous deviez simplement attendre si vous vouliez l’obtenir seul. En comparaison, les personnes qui cherchent à jouer à MW2 Remastered sur Xbox One ou PC doivent attendre car le jeu n’est associé à aucun autre titre de Call of Duty.

Quoi qu’il en soit, si vous cherchez à acheter MW2 Remastered et que vous avez une PS4, vous pouvez l’acheter dès maintenant sur PSN pour 20 $ USD.

En ce qui concerne la campagne de MW2, Chris Watters a écrit, dans la revue Call of Duty: Modern Warfare 2 de GameSpot, “L’intrigue inélégante de la campagne peut vous faire sentir comme si vous étiez juste pour la balade, mais c’est une balade tellement intense et rugissante que vous serez content de l’avoir joué. “

