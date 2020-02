Call of Duty: Modern Warfare ajoute plus de règles dans un nouveau patch

Call of Duty: Modern Warfare a ajouté plus de règles dans leur dernier patch, limitant les modules complémentaires déverrouillés.

Call of Duty: Modern Warfare a connu de nombreux changements ces derniers temps, mais Activision fait de son mieux pour ne pas ruiner la réputation de sa série de tir américaine bien-aimée (bien que les fuyards essaient).

Cette semaine, Activision / Blizzard a corrigé un exploit dans le jeu, dont la plupart des joueurs de Modern Warfare ne seront pas trop contents. Désormais, les pièces jointes que les joueurs n’avaient pas déverrouillées organiquement dans le jeu ne seront plus utiles – en fait, ils ne pourront plus les utiliser du tout.

Mise à jour: les tournois Gunfight sont de retour dans Modern Warfare! https://t.co/AUXbVML8N1

– Call of Duty News (@charlieINTEL) 14 février 2020

Le développeur a également corrigé une grande quantité de «correctifs non spécifiés» sur «diverses cartes et modes» dans le jeu, ainsi que encore plus de changements dans le backend de Modern Warfare. Certains bugs avaient laissé le filtre Call of Duty League de certains joueurs actif. , même après avoir rejoint une fête sans aucun filtre CDL.

Voici la liste officielle des notes de mise à jour mises à jour, publiées par Infinity Ward lors de la dernière Saint-Valentin:

FIXES GÉNÉRALES

Correction d’un bug qui permettait aux joueurs d’utiliser des pièces jointes non encore gagnées

Exploitez les correctifs sur diverses cartes et modes

Correction d’un bug qui laissait un filtre CDL actif après avoir rejoint un groupe sans filtres CDL

Corrections de backend

Après une autre série de «décharges de données accidentelles», une toute nouvelle fuite de Call of Duty a pratiquement confirmé que la carte préférée des fans, Rust, ferait son apparition dans la saison deux. Ainsi que trois autres cartes multijoueurs jouables: Zhokov Boneyard, Atlas Superstore et Bazaar.

Il semble que Infinity Ward ne puisse s’empêcher de permettre aux fans de trouver ces œufs de Pâques «accidentels», avec un tout nouveau mode Battle Royale intitulé Warzone, qui a fuité en ligne la semaine dernière. Voici un aperçu de ce qui est à venir pour Warzone.

Pour plus de nouvelles sur l’e-sport et Call of Duty, vous pouvez suivre ESTNN sur Twitter et Instagram.

Le post Call of Duty: Modern Warfare ajoute plus de règles dans le nouveau patch est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.