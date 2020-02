Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale pourrait être révélé la semaine prochaine

Depuis avant le lancement de Call of Duty: Modern Warfare (2019), des rumeurs se sont répandues sur l’arrivée possible d’un mode Battle Royale. Jusqu’à présent, les développeurs ont nié cela, mais des preuves récentes suggèrent que cela se produira bientôt. La nouvelle piste est officielle et semble suggérer que le mode arrivera la semaine prochaine.

Les joueurs ont commencé à remarquer quelque chose de très étrange sur la nouvelle carte Bazar. Dans un endroit de cet endroit, il est possible de voir un signe avec ce qui semble être une carte indéchiffrable et juste en dessous, vous pouvez lire la date “03/03”, soit dans le système anglais ou dans le nôtre, indique que C’est le 3 mars. Compte tenu de cela, les joueurs pensent que ce sera la date à laquelle Warzone (le supposé mode Battle Royale) atteindra le titre ou que, au moins, ce sera le jour où il sera annoncé. Un détail qui semble renforcer cela est que ce jour sera mardi, le jour où les mises à jour du titre apparaîtront toujours.

Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs ont également trouvé plus d’indices dans le jeu, comme une affiche du film “Warbeast” (très similaire au nom “Warzone” qui sortira sur le panneau d’affichage le 3 mars, au moins dans le monde Jeu de fiction.

Comme nous vous l’avons dit, Activision n’a pas révélé d’informations officielles, mais quelque chose qui suggère également que la Battle Royale se produira sous peu est que des indices ont été trouvés qui indiquent un lancement dans la saison 2, en plus d’Activision se lançant dans une recherche de les utilisateurs qui ont divulgué de l’art à partir du mode Warzone supposé.

Nous vous laissons les preuves que la communauté de titres a trouvées.

Et vous, pensez-vous que ce Battle Royale atteint Call of Duty: Modern Warfare (2019)? Êtes-vous impatient de l’essayer? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous ne connaissez pas ce mode de jeu, nous vous informons que, selon un rapport, il atteindra tous les systèmes et qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir une copie du titre, car il s’agira d’une livraison indépendante.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

