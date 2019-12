Call of Duty: Modern Warfare met à jour les sons de pas et de killstreak de nerfs

Par Sherif Saed,

Jeudi 19 décembre 2019 09:04 GMT

Le premier patch de mi-saison pour Call of Duty: Modern Warfare est ici.

Comme promis, Call of Duty: Modern Warfare les joueurs du monde entier ont reçu une grosse mise à jour hier soir. Le patch a ajouté les remakes Vacant et Shipment, le mode Cranked, le nouvel opérateur Nikto et plus encore.

En dehors du nouveau contenu, la mise à jour a également apporté un certain nombre de corrections de bugs et quelques ajustements d'équilibre qui méritent d'être soulignés. À la fin de la balance, nous avons encore une autre réduction des bruits de pas à la troisième personne.

Cela a été fait en réduisant leur portée audible, en augmentant les degrés des murs et d'autres objets solides bloquant les bruits de pas, et une réduction des bruits de bruissement qui accompagnent parfois les bruits de pas. Bien que les sons de killstreak n'aient pas été réduits, Infinity Ward a fait en sorte que leur bruit ne rend pas tout le monde assourdissant.

La mise à jour de cette semaine a également réduit le tressaillement lors de l'utilisation des carabines Kar98k, EBR-14 et MK2. Le temps de re-chambre sur le K98k a également été réduit. Le .357 Snake Shot a vu son écart de hanche ajusté de sorte qu'il est le même dans toutes les positions.

Pour les joueurs utilisant le clavier et la souris, le nouveau patch permet d'avoir un raccourci clavier séparé pour changer les niveaux de zoom / basculer les vues hybrides. Auparavant, changer ce raccourci clavier a également changé votre bouton de sprint, sauf si vous aviez défini trois touches distinctes pour chacune des fonctions.

Il y a maintenant une nouvelle bascule sous gameplay qui vous permet de contrôler le comportement de cette fonction particulière.

Quelques autres changements notables incluent des correctifs pour le bogue qui a provoqué l'erreur de tortue, et le bogue qui a envoyé les joueurs dans une boucle infinie de «mise à jour nécessite un redémarrage». Voir l'ensemble complet des notes de mise à jour sur Reddit.

