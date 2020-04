Call Of Duty: Modern Warfare Patch limite les trios Warzone à deux types d’armes

Le dernier correctif de Call of Duty: Modern Warfare résout de petits problèmes à la fois dans son mode multijoueur compétitif et dans le mode Battle Royale gratuit, ainsi que l’introduction d’une multitude de nouvelles options de listes de lecture pour tous ceux qui sont coincés chez eux.

Le multijoueur obtient une gamme de listes de lecture différentes, avec “Stir Crazy” dominant le lot. Disponible en modes core et hardcore, Stir Crazy propose des matchs en 10v10 de Kill Confirmed, Cranked, Domination et Team Deathmatch sur toutes les cartes. Il est rejoint par Drop Zone à la fois dans le noyau et le hardcore, qui remplace Deathmatch Dominion. La liste de lecture sombre de NVG Realism Mosh Pit a également été supprimée.

Pour Warzone, la liste de lecture standard de Trio Squad a été remplacée par quelque chose d’un peu plus chaotique. “Scopes and Scatter Guns” présente des équipes de trois joueurs dans une bataille royale où les seules armes que vous pouvez utiliser sont des tireurs d’élite et des fusils de chasse, vous forçant à choisir vos coups ou à vous rapprocher pour tuer. Si vous recherchez quelque chose de plus traditionnel, vous pouvez toujours jouer aux Quads, avec des Duos qui devraient tomber au cours de cette saison.

Des correctifs réels sont également inclus, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées à la killcam pour mieux communiquer les avantages qu’un adversaire utilisait et un petit bug audio qui a forcé des volumes plus élevés avec certaines armes. Vous pouvez lire les notes de patch dans leur intégralité ci-dessous.

Call of Duty: Modern Warfare – Notes de mise à jour du 14 avril

MISE À JOUR DE LA LISTE DE LECTURE

Guerre moderne:

Ajout de Drop Zone dans le noyau et le hardcore (supprime la domination de Deathmatch)

Ajout de la liste de lecture ‘Stir Crazy’ – Liste de lecture 10v10 avec Cranked, Kill Confirmed, Domination et Hardpoint

Ajout d’une liste de lecture hardcore “ Stir Crazy ” – liste de lecture 10v10 avec Kill Confirmed, Cranked, Domination et Team Deathmatch

Suppression du réalisme NVG Mosh Pit

Warzone

Ajout de la liste de lecture “Scopes and Scatter Guns” BR Trios – Tireurs d’élite et fusils de chasse uniquement (remplace les BR Trios ordinaires)

FIXES GÉNÉRALES

Correction d’un problème sur PC où les joueurs perdaient la possibilité d’utiliser les améliorations de terrain achetées lors du remplacement des plaques d’armure dans le menu Acheter une station

Lors de la prise d’un SKS abandonné, l’audio de montée initiale serait entendu globalement. Cela a été corrigé.

Correction du skin “Brother’s Keeper” d’Azur affichant le mauvais casque lors de la marche de l’équipe multijoueur

Ajout d’icônes à la killcam pour montrer si vous avez été tué par quelqu’un utilisant Dead Silence ou Stopping Power

Correction du graphique des statistiques pour les Renetti n’apparaissant pas correctement

