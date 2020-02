Call of Duty Modern Warfare pourrait recevoir deux cartes classiques supplémentaires

Vous souvenez-vous de ces deux cartes classiques de Call of Duty 4? (Image: Activision)

Call of Duty Modern Warfare pourrait recevoir deux cartes classiques de Call of Duty 4 selon un utilisateur de reddit. u / evilonyx a révélé qu’après un accès à l’exploration de données, une image représentant des cartes bien connues de Killhouse et Broadcast avait été trouvée.

Les deux cartes sont appréciées par la communauté et seront sans aucun doute bien reçues si la rumeur est vraie. Les styles de jeu pour chaque carte varient considérablement et fourniront des motifs parfaits pour tester vos compétences. Killhouse est une petite carte au rythme rapide avec des coins serrés et littéralement nulle part où se cacher. Alors que la diffusion est beaucoup plus importante, avec plus d’espaces ouverts pour le combat à longue portée.

Infinity Ward n’étant pas étranger à parler du contenu à venir, si les rumeurs sont vraies, nous pouvons nous attendre à une annonce bientôt. Vous pouvez en savoir plus sur le nouveau contenu et les correctifs pour Call of Duty Modern Warfare sur le tableau Infinity Ward Trello.

