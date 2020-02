Call of Duty: Modern Warfare, saison 2: contenu et cartes

Call of Duty: Modern Warfare est l’un des succès les plus importants de la franchise, et bien que son PDG, dans la dernière présentation des résultats, prévoyait déjà que la deuxième saison du jeu allait apporter de nombreuses nouveautés, la vérité est que maintenant c’est officiel. La société a annoncé ce qui arrivera au jeu dans cette deuxième saison, et malgré l’absence (pour le moment) de la Battle Royale, la vérité est que Infinity Ward Continuez à tirer la nostalgie pour inclure de nouveaux contenus.

Tout d’abord, Ghost revient, l’opérateur préféré de la campagne Modern Warfare 2 qui est maintenant inclus dans le jeu en tant que tenue cosmétique. Bien sûr, comme cela semble indiquer le site Web d’Activision, désormais retiré mais momentanément publié, comme nous le lisons dans Hobby Consoles, Ghost ne peut être acquis que via le Battle Pass, qui sera automatiquement déverrouillé une fois acquis.

La passe de combat est au prix de 1000 points Call of Duty, qui sont 9,99 euros / dollars en échange, vous devez donc passer par la boîte pour débloquer, en plus de Ghost, les 99 articles cosmétiques ou rehausseurs de points qui, comme lors de la première saison, incluent le pass. Gardez à l’esprit que le précédent la passe de combat incluait 1300 points COD, donc si vous le complétez, ce qui suit peut être gratuit.

Avec Ghost, la deuxième saison de Call of Duty Modern Warfare arrive également Rouille, une nouvelle carte pour les modes de jeu 5c5, qui était également très populaire dans Modern Warfare 2 et qui comme dans le cas de Crash ou Shipment arrive pour le titre actuel complètement remasterisé.

Le reste du contenu est totalement nouveau et n’était pas présent dans les jeux précédents. D’une part, deux nouvelles armes sont ajoutées, un fusil d’assaut appelé Grau 5.56 (basé sur le GIS 551/556) et un mitraillette appelée Striker 45 et inspirée du classique UMP 45. Sur les cartes, en plus de la rouille mentionnée, les autres Atlas Superstore, Bazaar et Zhokov Boneyard sont inclus, qui était disponible dans Modern Warfare mais dans le cadre de la campagne:

