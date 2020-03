Call of Duty: Warzone a attiré 15 millions de joueurs en quatre jours

Call of Duty: Warzone a accueilli 15 millions de joueurs dans les quatre jours suivant sa sortie.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), la bataille royale a franchi le cap le 14 mars – quatre jours après son lancement.

De plus, le mode de jeu a amené six millions de joueurs dans les 24 heures suivant sa sortie. Warzone a d’abord été taquiné dans la bande-annonce de la saison 2. La semaine dernière, il a été révélé que les jeux Sledgehammer avaient aidé au développement du mode bataille royale.

Call of Duty: Modern Warfare est le deuxième jeu de la franchise à proposer le mode de jeu populaire. Le premier étant Black Ops 4 en 2018 – il présentait la bataille royale Blackout à 50 joueurs. Cependant, non seulement Warzone permet à plus de joueurs dans un match – 150 – mais il est également gratuit pour tout le monde, même ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare peuvent jouer.

Sorti en octobre 2019, Modern Warfare a vendu cinq millions de copies numériques ce mois-ci. De plus, il s’est avéré être le jeu multijoueur le plus populaire de la franchise depuis six ans.

La semaine dernière, les fans de longue date de la série ont espéré qu’un Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé pourrait être publié cette année. En février, le film Call of Duty a été suspendu – il ne progressera pas tant que toutes les parties ne seront pas d’accord sur la direction à prendre.

Nous avons croisé 15 millions de joueurs plus tôt dans la journée, merci aux fans de #Warzone. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

– Call of Duty (@CallofDuty) 14 mars 2020