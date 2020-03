Call of Duty: Warzone a besoin d’un bon jeu de butin

Call of Duty: Warzone battle royale souffre en négligeant un pilier clé du genre.

Call of Duty: Warzone est un type spécial de bataille royale. Il innove et introduit de nouvelles mécaniques, bien sûr, mais la façon dont il élimine et réutilise les principes de base de la bataille royale est ce qui le rend intéressant. Pour le meilleur ou pour le pire, ces mêmes idées finissent également par le priver d’une grande partie de la profondeur trouvée dans Blackout, Apex Legends et PUBG.

J’ai toujours considéré la bataille royale comme un jeu de deux moitiés. Il y a le côté survie et la volonté de devancer tous les autres. Que ce soit par la force brute, les compétences ou une empreinte suffisamment légère pour échapper aux meilleurs chasseurs, vous faites ce que vous pouvez pour être la dernière personne debout. La zone de jeu rétrécie est un moyen de faciliter cela, de créer une sorte de chronologie en mouvement avec des indices de progression clés.

Ensuite, il y a la progression verticale: le jeu de puissance et de butin. Les joueurs ont ici plus d’agence que la survie, mais tout le monde est toujours à la recherche d’une meilleure arme, d’une vue à zoom plus élevé ou simplement de quelques objets de guérison supplémentaires. Souvent, vous n’obtenez pas la construction optimale dans un match de bataille royale, mais plus important encore, il y a rarement un chemin clair pour l’obtenir. Que vous ayez de la chance dans les armes les plus rares ou que vous surviviez en vous cachant dans les salles de bains avec un fusil de chasse entraîné à la porte, les deux moitiés de la bataille royale ne sont jamais absentes. Leur présence plane sur chaque décision que vous prenez.

Le jeu de puissance est naturellement la partie la plus excitante de la bataille royale, en partie parce qu’il est plus difficile pour lui de se produire organiquement à chaque match. Tout jeu de bataille royale peut avoir une zone de jeu qui devient plus petite toutes les quelques minutes, mais ce n’est que par un équilibre méticuleux que les bons poussent légèrement les joueurs à participer à ce processus.

À un niveau fondamental, Warzone n’est pas un jeu sur la chasse au pouvoir, c’est un jeu sur l’acheter. L’argent n’est pas seulement la devise de Warzone, c’est la ligne directe qui maintient tous ses différents composants ensemble. Avec de l’argent, vous pouvez ralentir la progression du cercle, obtenir des informations sur le lieu où se trouvent vos adversaires, empiler vos propres défenses avec des killstreaks et des armures – et mieux encore, acquérir votre arme optimale à chaque fois.

L’argent n’est pas un mécanicien secondaire, c’est le seul mécanicien.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Dans l’ensemble, cela rend les correspondances plus prévisibles, car dès que vous optimisez votre chemin vers le gain – disons 10 000 $ – peu importe où vous tombez, quelles armes vous ramassez, ou même où vous choisissez de vous installer dans le milieu de partie. Bien sûr, vous pouvez vous plaindre du RNG et des mauvaises courses, mais la prévisibilité est l’antithèse de la bataille royale. Plus l’expérience est maîtrisée, plus elle se rapproche d’un mode multijoueur à la première personne standard.

Au-delà de rendre la partie la plus intéressante d’un match de bataille royale obsolète, l’argent supprime également la nécessité d’explorer la carte ou d’attaquer d’autres joueurs. Pour autant que Infinity Ward and co. Je voulais souligner l’action dans celui-ci, le jeu intelligent est de l’éviter absolument. Éviter les conflits peut être vrai pour d’autres jeux de bataille royale, mais là, vous ne prenez jamais cette décision de tout cœur. Vous avez toujours le sentiment que ce bac ou cette petite cabane pourrait avoir le dernier élément dont vous avez besoin pour être prêt.

Que se passe-t-il si quelqu’un lance des grenades dans votre trou caché, avez-vous suffisamment d’objets de guérison pour endommager le réservoir? Et si vous êtes pris dans le prochain cercle ouvert, avez-vous une arme à longue portée pour éloigner les tireurs d’élite? Ces questions et beaucoup comme elles sont constantes dans d’autres jeux de bataille royale, mais elles sont notamment inexistantes dans Warzone. Je ne me soucie pas d’avoir assez de santé pour infliger des dégâts aux tanks dans Warzone. Je guéris déjà à couvert et je peux facilement empiler mes plaques d’armure de réserve au maximum. Je ne m’inquiète pas vraiment non plus d’une menace particulière, car mon chargement soigneusement conçu est conçu pour faire face à toutes.

Cela ne veut pas dire que les joueurs sont intouchables dans Call of Duty: Warzone, mais ils ne sont pas moins vulnérables que dans TDM ou Modern Warfare’s Ground War. On pourrait dire que lorsque chaque joueur a accès au chemin le plus optimal vers le succès, cela devient un jeu d’adresse, mais ce n’est pas tout à fait vrai. La zone de sécurité en constante évolution force le mouvement comme dans d’autres jeux de bataille royale, ce qui en fait un jeu de patience plutôt que d’adresse. Warzone, plus que tout autre jeu de bataille royale, a toujours le plus grand nombre de survivants par cercle, car la mort n’est pas la fin. La compétence l’emporte rarement sur la chance, et personne ne peut échapper à un sandwich entre deux équipes.

En fait, grâce à un type de contrat particulier que vous pouvez faire pendant le match, vous apprenez à l’avance les futurs emplacements des zones de sécurité, juste un autre outil dans votre arsenal déjà empilé. Sans incitation à explorer, sans attrait pour le butin ou les objets de guérison, pourquoi faire quoi que ce soit en cours de partie?

Même en s’éloignant de l’argument de l’équilibre du jeu pendant un moment; qu’est-ce que la bataille royale aurait à offrir à ce stade que la guerre au sol ou l’un des autres modes de jeu ne font pas – au-delà de son échelle?

Certains soutiennent que les chutes de chargement et tous les autres articles utiles que vous pouvez acheter ne sont pas chers en ce moment, donc leurs prix doivent être augmentés. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais cela ne résout pas vraiment le problème. La hausse des prix a le potentiel de limiter l’accès à ces articles, mais pas de le couper. Vous vous retrouverez avec un jeu de nantis et de démunis, et les joueurs astucieux trouveront toujours un endroit calme pour terminer quelques contrats et obtenir suffisamment d’argent pour être réglé pour le reste du jeu, où d’autres peuvent ne pas toujours avoir cette chance .

La meilleure façon de garder Call of Duty: Warzone intéressant à long terme est de rendre les chutes de chargement rares, de les rendre convoitées. Peut-être que vous ne recevez votre chargement que par des parachutages aléatoires, ou peut-être que vous ne pouvez apporter qu’une seule arme par goutte. Peut-être même que Infinity Ward pourrait organiser la liste des chargements accessibles pour commencer. Mais pour que cela fonctionne, le pillage doit également être rendu pertinent au-delà des cinq premières minutes d’un match. Pour un jeu avec autant d’armes et d’innombrables combinaisons d’accessoires et autres, le butin au sol dans Warzone est remarquablement mince.

J’imagine que les pièces jointes d’armes ne seront jamais une chose ici, alors pourquoi ne pas parsemer les différents plans déjà en jeu autour de la carte afin que nous ne rencontrions pas les mêmes trois SCAR et MP7? Cela se produit déjà lentement, mais personne n’a aucune raison de se soucier du moment où il peut générer son meilleur chargement en appuyant sur un bouton.

Call of Duty: Warzone réduit déjà certains des aspects les plus frustrants de la bataille royale avec le Goulag, les rachats de coéquipiers, la régénération de la santé, la mécanique d’armure simplifiée et le manque d’inventaire. Il attaque déjà les principaux points de discorde, il n’a pas besoin de retirer également l’une des parties les plus agréables de la bataille royale.

Le butin aléatoire et pertinent est ce qui pousse les joueurs à agir, car il y a toujours une chance que le prochain combat ou le prochain bâtiment ait ce dont vous avez besoin. C’est aussi ce qui crée des courses inoubliables qui commencent par vous faire fuir avec à peine n’importe quel HP et un pistolet presque vide, mais se terminent avec vous dans le top cinq parce que vous avez pris le temps de constituer votre arsenal et avez eu la chance d’obtenir un butin rare. Je ne peux pas vivre cette expérience dans Warzone quand la réponse est toujours: gagner autant d’argent et s’asseoir près d’une fenêtre quelque part.