Call of Duty: Warzone a enfin reçu le mode solo tant attendu!

Call of Duty: Warzone est devenu un phénomène du jour au lendemain et compte actuellement plus de 15 millions de joueurs. Les fans de la franchise sont satisfaits de la Battle Royale, mais depuis son lancement, ils attendent avec impatience une modalité.

Le titre a été lancé avec la possibilité de jouer à des jeux en trio, mais les joueurs demandent depuis des jours une modalité solo pour démontrer leurs compétences sur le champ de bataille. Heureusement, l’attente de ce mode est terminée.

Call Of Duty: Warzone met à jour avec le mode Solo

Call of Duty: Modern Warfare a reçu une nouvelle mise à jour avec quelques ajustements. Cependant, la chose la plus frappante est que le mode solo a finalement été activé pour son Battle Royale. Pour y accéder, téléchargez simplement la dernière mise à jour.

Au moment de la rédaction, Infinity Ward n’a pas entièrement confirmé s’il s’agissait d’un mode à durée limitée ou s’il resterait indéfiniment dans le jeu. Étant donné le grand nombre de demandes des joueurs, il s’agit très probablement d’un mode permanent.

Ainsi, vous pouvez désormais profiter de Battle Royale seul, sans avoir à jouer dans une situation désavantageuse ou à vous organiser avec d’autres joueurs ou vos amis pour entrer dans Warzone.

Prenez Verdansk par vous-même.

Solos est maintenant en direct dans #Warzone. pic.twitter.com/NniV27pvLt

– Call of Duty (@CallofDuty) 17 mars 2020

La mise à jour corrige également quelques erreurs générales dans le titre. Les joueurs n’auront plus de problèmes inattendus lors du rechargement ou de l’utilisation de leur arme à tour de rôle. Ils ne resteront pas non plus coincés dans les centres commerciaux dans certaines situations.

D’un autre côté, les décès seront désormais enregistrés en douceur lors de l’abattage d’un ennemi. Infinity Ward a également corrigé un bug qui permettait aux joueurs de s’accrocher aux murs de l’hôpital.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale, est maintenant disponible gratuitement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

