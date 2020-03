Call of Duty: Warzone a été en partie développé par Sledgehammer Games

Le studio appartenant à Activision, Sledgehammer Games, a aidé au développement du nouveau mode Battle Royale de Call of Duty.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous), un ingénieur logiciel – Josh Caratelli – pour le développeur a déclaré: “nous avons mis beaucoup de travail à ce sujet.” Le mode bataille royale a été dévoilé en février.

L’équipe basée à Melbourne a une longue histoire avec la franchise Call of Duty. Plus particulièrement, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: WWII.

Cependant, le studio a fourni un soutien dans le développement du titre le plus récent, Call of Duty: Modern Warfare. Étant donné qu’il a déjà été impliqué dans le titre, il n’est pas surprenant que l’équipe australienne ait aidé le nouveau mode bataille royale. Sledgehammer Games a ouvert un bureau à Melbourne en septembre 2019.

Modern Warfare n’est pas le premier jeu de la série à proposer le mode populaire. En 2018, Black Ops 4 présentait la bataille royale Blackout. Le dernier titre est devenu le jeu multijoueur le plus joué de la franchise pendant six ans. En plus de cela, cinq millions d’exemplaires numériques ont été vendus au cours de son mois de lancement en octobre 2019.

Plus tôt cette semaine, il a été laissé entendre qu’un Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé pourrait tomber en 2020. Le mois dernier, le film Call of Duty a été suspendu – jusqu’à ce que toutes les parties s’accordent sur une direction à suivre.

salut! Très excité! Nous y avons tous consacré beaucoup de travail.

Non, je ne répondrai pas aux questions – il vous suffira de le vérifier vous-même pour F R E E demain! 🙂 # Warzone #ModernWarfare https://t.co/hyQu2p6aKg

– Josh Caratelli (@josh_caratelli) 10 mars 2020