Call of Duty Warzone Ads a commencé à apparaître en ligne

Pourrait-on voir Call Of Duty Warzone enfin annoncé plus tard dans la journée?

L’autre jour, nous avons signalé une fuite qui pointait vers la sortie de Call Of Duty Warzone le 10 mars et il semble que cette rumeur pourrait être vraie, car aujourd’hui des publicités pour Call Of Duty Warzone ont commencé à apparaître sur Twitch. Il semble que quelqu’un aurait sauté le pistolet sur la publicité, ce qui signifie que nous pourrions voir une annonce plus tard dans la journée.

Les publicités ont depuis été supprimées, mais bien sûr, c’est Internet, donc quelqu’un a réussi à saisir des captures d’écran des publicités que vous pouvez voir ci-dessous:

Des rumeurs ont également montré que Battle Royale était libre de jouer et comme nous pouvons le voir dans les annonces, cela semble être vrai, comme vous pouvez le voir sur un bouton Rejoindre maintenant, plutôt que sur un bouton Acheter maintenant.

En cliquant sur le bouton Rejoindre maintenant, les utilisateurs sont redirigés vers cette page, qui est la page d’inscription à Playstation Plus. L’accord de co-marketing d’Activision avec Sony PlayStation semble également se poursuivre, ainsi que des rumeurs selon lesquelles les joueurs de Modern Warfare pourront jouer à Battle Royale en premier ainsi que les utilisateurs de Playstation bénéficiant d’avantages exclusifs PS +.

Nous espérons voir bientôt une annonce pour la prochaine Call Of Duty Warzone. Êtes-vous excité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

PLUS: Une compilation de toutes les fuites infinies possibles de Halo

PLUS: Game Developers Conference (GDC) 2020 reporté en raison d’un coronavirus