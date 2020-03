Call of Duty Warzone ajoute de nouvelles armes

Nous pouvons dire en toute sécurité que Call of Duty Warzone est déjà devenu un énorme succès pour Activision, attirant plus de 30 millions de joueurs en seulement 10 jours. Des chiffres extrêmement impressionnants, mais l’un des plus gros problèmes de cette bataille royale est la variété limitée d’armes dans les gammes communes et rares. Heureusement, votre éditeur cherche à corriger cela en ajoutant de nouvelles armes.

Utilisateurs de PS4, Xbox One et PC Vous pouvez maintenant télécharger aujourd’hui une mise à jour qui nous prépare à l’arrivée de ces nouvelles armes après-demain, le 25 mars. Warzone ajoutera le Fusil de chasse 725, carabine MK2, fusil de sniper EBR-14 et Desert Eagle. Nous pensons que le Carabine et le fusil de sniper devient très populaire au début des jeux puisque les joueurs y sont limités en plus des armes automatiques comme le M14.

Activision démontre sa capacité à mettre à jour rapidement Warzone lorsque la situation l’exige, anticiper un avenir radieux pour ce jeu gratuit.

Via: VG247

