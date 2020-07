Call of Duty Warzone ajoute du nouveau contenu à l’occasion du 4 juillet

Aujourd’hui, les États-Unis célèbrent Jour de l’indépendance. À l’occasion d’une journée aussi marquée, depuis Infinity Ward, ils ont voulu ajouter du nouveau contenu à Call of Duty: Warzone et Modern Warfare. Comme à d’autres occasions, à travers le magasin, nous pouvons obtenir de l’équipement sous forme de peaux et d’autres éléments pour nos personnages et nos armes.

En échange de 1200CP, environ 11 euros environ, le pack Le quatre juillet Il comprend une grande variété de variantes pour les armes, les skins de véhicules et les emblèmes. Un deuxième package a également été ajouté, Traceurs de liberté, cette fois avec un prix légèrement plus élevé, 1600CP ils sont presque 15 euros.

Nous vous laissons le contenu inclus dans chacun des différents packages.

Call of Duty: Warzone | Activision

Traceurs Freedom (1600 CP)

1776 – Fusil d’assaut M4A1 modifié Tarte aux pommes – Pistolet Renetti modifié Mort du filou – Bouclier de mêléePetard – Couteau de mêléeEagle War – Carte de visiteOuverture 1812 – Corne de véhicule

4 juillet (1200 CP)

Dominguero Warrior – D-Day Look Bengal – Pistolet mitrailleur UZI modifié Barbecue dans la cour – Origine modifiée 12 Shotgun Pum Pum Pum – Barres de finition pour opérateur et étoiles pour toujours – Corne de véhicule pour continuer – Barres d’apparence de camion et étoiles – Emblème

Cette semaine, Call of Duty Warzone a reçu une nouvelle mise à jour majeure incorporant de nouvelles modalités, y compris un mode pouvant accueillir jusqu’à 200 joueurs pour la Battle Royale.