Call of Duty: Warzone atteint un nombre incroyable de joueurs quelques jours après ses débuts

Call of Duty: Warzone n’est disponible que depuis quelques jours sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le nouveau Battle Royale a mis d’autres jeux du genre en difficulté, car il a réussi à obtenir 6 millions de joueurs dans ses 24 premières heures de sortie.

Comme beaucoup s’y attendaient, la popularité de Call of Duty: Warzone continue d’augmenter. La preuve en est qu’Activision a une fois de plus revendiqué le nombre de joueurs que possède actuellement son Battle Royale.

La communauté de Call of Duty: Warzone se développe rapidement

Call of Duty: Warzone n’existe que depuis quelques jours. Comme il s’agit d’un Battle Royale gratuit, il est normal que la communauté soit curieuse et y jette un œil. Heureusement pour Activision, les joueurs ont salué le titre.

Cela se reflète dans leur nombre de joueurs, qui a d’abord doublé pour atteindre un nouveau record. Activision a révélé que Call of Duty: Warzone compte déjà plus de 15 millions de joueurs.

Ce nombre a été dépassé hier, donc le nombre de joueurs augmentera certainement encore plus ce week-end. L’entreprise a célébré cette réussite sur ses réseaux sociaux et a partagé une illustration spéciale.

Nous avons croisé 15 millions de joueurs plus tôt dans la journée, merci aux fans de #Warzone. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

– Call of Duty (@CallofDuty) 14 mars 2020

Si vous prévoyez d’essayer Battle Royale, nous vous rappelons que cela vous donnera une récompense pour Call of Duty: Mobile. En revanche, les joueurs ont trouvé une technique pour aller plus vite au sol et gagner un petit avantage.

La popularité de Call of Duty: Warzone est également évidente sur Twitch, une plate-forme où il a déjà dépassé les autres Battle Royale comme Fortnite et Free Fire. Enfin, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’il semble y avoir un mystérieux secret dans Warzone.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale, est maintenant disponible gratuitement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

