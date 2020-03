Call of Duty: Warzone compte 6 millions de joueurs en seulement 24 heures

Après une vague de rumeurs et de fuites, Activision et Infinity Ward ont confirmé que Call of Duty: Modern Warfare aurait un composant Battle Royale, indépendant du jeu de base et gratuit pour PS4, Xbox One et PC. Eh bien, hier, la bataille a commencé et au moins la société et les développeurs peuvent présumer qu’ils sont très bien sortis et ont survécu au battage médiatique.

À travers une déclaration et à travers leurs réseaux sociaux, Activision a rapporté que Call of Duty: Warzone a dépassé 6 millions de téléchargements en seulement 24 heures, un chiffre impressionnant qui montre la grande attente que ce composant a pu générer et encore plus pour fait que son annonce officielle a été faite le 9 mars. De même, la société et l’étude considèrent que le nombre est également représentatif des millions de joueurs qui se sont tournés vers cette expérience lancée, c’est pourquoi il est considéré qu’il y a également 6 millions de joueurs qui se sont rassemblés sur leur grande carte. .

Quelle journée! 24 heures et plus de 6 millions d’entre vous sont passés dans #Warzone.

Merci – nous ne faisons que commencer. # FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

– Call of Duty (@CallofDuty) 11 mars 2020

Profitant de l’occasion, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a comparé le chiffre révélé autour de Call of Duty: Warzone avec un autre Battle Royale qui a été étonnamment annoncé, Apex Legends, qui a enregistré 2,5 millions de joueurs dans les 24 premières heures. .

Pour mettre cela en contexte.

Apex Legends a atteint 2,5 millions de joueurs au cours de ses premières 24 heures, plus rapidement que Fortnite BR.

Call of Duty Warzone a atteint 6 millions de joueurs dans ses 24 premières heures. https://t.co/FcCaxgOhOp

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 11 mars 2020

Call of Duty: Warzone est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette nouvelle expérience Battle Royale.

