Call Of Duty: Warzone, date de sortie, gameplay, plateformes et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Après une poignée d’indices et de rumeurs selon lesquelles Modern Warfare obtiendrait un mode bataille royale, Activision a annoncé Call Of Duty: Warzone, un jeu de bataille royale autonome prêt pour une sortie imminente. Voici tout ce que nous savons sur Warzone jusqu’à présent.

Date et heure de sortie de Warzone

Malgré quelques fuites à l’avance, Warzone était destiné à sortir en tant que version surprise, tout comme Apex Legends.

Le nouveau jeu de bataille royale de Call of Duty sortira le 10 mars. Les propriétaires de Modern Warfare y auront accès en premier, à 8h00 PT, ce qui leur donnera une longueur d’avance de quatre heures sur la sortie publique à 12h00 PT.

Plateformes disponibles à la sortie

Warzone sortira sur PS4, Xbox One et PC, et prendra en charge le jeu croisé entre les trois plates-formes.

Les joueurs PS4 recevront un bonus exclusif “Warzone Combat Pack” sur le PlayStation Store. Obtenez plus de détails sur l’exclusivité PS4 de Warzone ici.

Les joueurs PS4 ont également l’avantage de ne pas avoir besoin d’un compte PlayStation Plus pour jouer à la bataille royale de Warzone.

On ne sait pas encore si Warzone sera finalement publié pour le Nintendo Switch, ou s’il obtiendra une version mobile comme les autres jeux Battle Royale populaires.

Warzone sera un gros téléchargement

Sans préchargement, vous pourrez commencer à télécharger Warzone aux moments indiqués ci-dessus.

Encore une fois, les propriétaires de Modern Warfare auront plus d’avance, n’ayant qu’à télécharger une mise à jour de 15 à 22 Go selon la plate-forme. Warzone sera déverrouillé dans le menu du jeu où “Classé” est actuellement affiché.

Ceux qui téléchargent le jeu à partir de zéro peuvent s’attendre à une taille de fichier de 83 à 101 Go à télécharger.

Modern Warfare a été réduit depuis l’annonce de Warzone, vous pouvez le récupérer pour 45 $ sur les consoles ou 55 $ sur PC si vous voulez prendre une longueur d’avance.

À quoi s’attendre du gameplay

La bataille royale de Warzone semble se dérouler de la même manière que les autres jeux du genre. Les joueurs travailleront en équipes de trois sur une carte étendue, visant à être les derniers survivants car un cercle de gaz mortel est utilisé pour rétrécir le champ de bataille. Vous pouvez voir à quoi ressemble un jeu complet ici.

Alors que le mode bataille royale est la partie la plus en vogue de Warzone, le spin-off de Call of Duty comprendra un deuxième mode de jeu appelé “ Plunder ”. Le but de Plunder est de collecter le plus d’argent, par le pillage, le vol et la réalisation d’objectifs.

Nouvelle carte de Warzone

Les deux modes de jeu se dérouleront sur une grande carte appelée Verdansk, avec des montagnes, un océan ou un lac, un stade, une cour à bois, un aéroport et même un cimetière. Comme d’autres jeux Battle Royale populaires, l’aire de jeu se rétrécira au fur et à mesure que le jeu progresse. Vous pouvez découvrir plus de Verdansk dans ces captures d’écran.

Qu’est-ce qui se passe quand on meurt

Si vous êtes sorti dans Warzone, le jeu vous propose plusieurs façons de revenir dans l’action. En mourant, les joueurs seront emmenés au Goulag, où des matchs de style gladiateur individuels permettront aux joueurs de se frayer un chemin dans le jeu. Même si vous échouez dans The Gulag, vos coéquipiers peuvent vous ramener avec de l’argent en jeu.

Que se passe-t-il lorsque vous gagnez

Le message qui s’affiche lorsque vous et votre équipe remportez un match (même si vous êtes décédé en cours de route) est très en vogue pour Call of Duty. Vérifiez ici pour voir ce qu’il dit, ou vous pouvez laisser une surprise pour votre première victoire.

Avec la sortie prochaine de Call Of Duty: Warzone, nous aurons de nombreuses mises à jour sur le fonctionnement du jeu et certains détails qui ne sont pas encore révélés par Activision. Revenez pour vous assurer que vous êtes au courant de tout ce qui concerne Warzone.

