Call Of Duty Warzone dépasse 15 millions de joueurs

Call Of Duty Warzone est sorti le 10 mars et l’autre jour, nous avons parlé de la façon dont il avait dépassé 6 millions de joueurs, et bien maintenant Warzone a dépassé 15 millions de joueurs atteignant ce jalon dans les 4 jours suivant la sortie du jeu.

Activision a annoncé cette nouvelle sur Twitter:

Nous avons croisé 15 millions de joueurs plus tôt dans la journée, merci aux fans de #Warzone. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

– Call of Duty (@CallofDuty) 14 mars 2020

Infinity Ward, les développeurs de Warzone ont également mentionné qu’ils envisageaient d’augmenter le nombre actuel de joueurs de 150 à 200 joueurs, ainsi que d’ajouter de plus grandes équipes et de nouveaux modes de jeu.

Call Of Duty Warzone est gratuit et a été publié dans le cadre de Modern Warfare, cependant, la guerre moderne n’est pas nécessaire pour jouer à Call Of Duty Warzone.

