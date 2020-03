Call of Duty Warzone: dépasse 6 millions de joueurs en seulement 24 heures

Avez-vous déjà sauté pour jouer? (Image: Call of Duty)

La franchise Call of Duty est de retour avec un afflux massif de 6 millions de joueurs le premier jour de sortie avec son nouveau titre, Call of Duty: Warzone.

Le compte Twitter officiel de Call of Duty a été annoncé mercredi soir.

Quelle journée! 24 heures et plus de 6 millions d’entre vous sont passés dans #Warzone. Merci – nous ne faisons que commencer. #FreeCallofDuty

– Call of Duty (@CallofDuty) via Twitter (11 mars 2020)

Suivant la formule royale de combat free-to-play si populaire, il agit comme une extension de Call of Duty: Modern Warfare.

Blizzard l’a déjà fait avec Black Ops 4 appelé «Blackout», cependant, vous deviez posséder Black Ops 4 pour jouer au mode Battle Royal.

Warzone est totalement gratuit, vous n’avez pas besoin de posséder Modern Warfare pour vous inscrire, bien que les propriétaires du jeu complet aient eu un début de journée avant que les serveurs n’explosent.

Cette formule de plus en plus populaire est là pour rester à l’apparence, il sera intéressant de voir si elle peut suivre Apex Legends et Fortnite, ou planter et brûler comme les autres qui ont essayé de suivre.

Que pensez-vous de cela? Excité pour une nouvelle bataille royale? Faites-nous savoir ci-dessous!

