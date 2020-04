Call of Duty: Warzone fait ses débuts avec le même succès que Apex Legends

Après plusieurs rumeurs et fuites, le tout nouveau Call of Duty Battle Royale, Warzone, a fait ses débuts le 10 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien que le marché ait déjà plusieurs exposants populaires du genre, le titre a réussi à attirer l’attention et aujourd’hui Activision a confirmé que des dizaines de millions d’utilisateurs apprécient déjà le jeu.

Après 1 mois de lancement de Call of Duty: Warzone et quelques jours après le début de la saison 3, le compte Twitter officiel de la franchise a annoncé qu’il avait déjà réussi à dépasser la barre des 50 millions de joueurs inscrits.

Au cas où vous l’auriez manqué: La saison 3 est maintenant disponible dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone.

Call of Duty: Warzone devient l’un des Battle Royale avec les meilleurs débuts

Bien qu’il s’agisse d’un jeu gratuit, c’est une grande réussite pour Activision. Pour mettre cela en comparaison, nous vous informons que le titre avec la croissance la plus rapide dans le genre free-to-play et Battle Royale est Apex Legends, qui a rapporté qu’il a réussi à atteindre cette marque environ 1 mois après sa première. .

Les deux titres ont réussi à atteindre une telle quantité sur leur chemin, par exemple, plus de 6 millions d’utilisateurs jouaient déjà à Call of Duty: Warzone lors de son premier jour disponible, tandis qu’Apex Legends au cours de la même période a obtenu 2,5 millions d’utilisateurs. Mais à la fin de leur premier mois, ils ont signalé qu’ils avaient déjà franchi la barre des 50 millions d’utilisateurs.

Call of Duty: Warzone vient de faire ses débuts, et comme nous vous l’avons dit récemment, vous avez commencé la saison 3, nous ne doutons donc pas que le chiffre augmente de plusieurs millions de plus ou qu’il correspond même au nombre de joueurs actuels d’Apex Legends, ce qui, soit dit en passant, a également Il a été publié par Activision.

Plus de 50 millions de joueurs.

Merci aux joueurs de #Warzone d’être venus avec nous. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

– Call of Duty (@CallofDuty) 10 avril 2020

Que pensez-vous de cette grande réussite dans Call of Duty: Warzone? L’avez-vous déjà joué? Dites-le nous dans les commentaires.

Avec la grande ascension de cette Battle Royale, plusieurs étaient les joueurs qui voulaient injustement profiter des autres utilisateurs, mais les développeurs se sont mis au travail et en ont interdit plusieurs. D’autre part, si vous êtes un fan de la série, vous serez peut-être intéressé de savoir que Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est maintenant disponible sur PlayStation 4 et arrivera bientôt sur Xbox One et PC.

Vous pouvez profiter gratuitement de Call of Duty: Warzone sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, nous vous invitons à consulter cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.