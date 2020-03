Call Of Duty: Warzone franchit une étape importante pour les joueurs dans les premières 24 heures

Call of Duty: Warzone, le jeu gratuit de bataille royale Call of Duty se déroulant dans l’univers de Modern Warfare, connaît un très bon départ. Activision a confirmé que plus de 6 millions de personnes ont joué à Warzone au cours de ses 24 premières heures.

“Merci – nous ne faisons que commencer”, dit le tweet, faisant référence au plan du développeur Infinity Ward et de Raven Software pour mettre à jour et prendre en charge le jeu avec plus de contenu et d’événements au fil du temps.

À titre de comparaison, le jeu Battle Royale du développeur de Titanfall, Respawn, Apex Legends, a frappé 2,5 millions de joueurs au cours de ses 24 premières heures. Cependant, ce n’est pas une comparaison formidable, car Call of Duty est une franchise établie tandis qu’Apex Legends était une nouvelle IP que personne ne connaissait.

Apex compterait 25 millions de joueurs au cours de sa première semaine, il sera donc intéressant de voir comment Warzone se compare au fil du temps.

En ce qui concerne l’avenir de Warzone, Activision a déclaré que les fans peuvent s’attendre à de nouveaux DLC et événements en direct qui vous feront deviner. Ce sera au-dessus du contenu dirigé vers le mode multijoueur standard de Modern Warfare.

De plus, Activision développe un tout nouveau jeu Call of Duty pour une sortie plus tard cette année. Il n’a pas encore été officiellement annoncé, mais des rumeurs disent qu’il s’agit de Black Ops 5 du développeur Treyarch.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Call of Duty: Warzone – Bande-annonce officielle du jeu

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.