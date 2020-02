Call of Duty Warzone: fuite de la station d’approvisionnement, du pillage, des killstreaks, des chargements et du mécanisme de réapparition

Il semble que le mode Warzone de Call of Duty: Modern Warfare introduira quelques mécanismes uniques à son approche de la bataille royale.

Les fuites pour Warzone, Call of Duty: Modern WarfareLe mode rumeur de bataille royale continue. Après la divulgation du nom officiel du mode, de la carte complète et même de l’illustration promotionnelle plus tôt cette semaine, les joueurs ont maintenant creusé encore plus de détails.

Avec un peu de chance, certains ont réussi à glisser dans la tuile Classée du menu du jeu, révélant certains des secrets de Warzone. D’autres se sont tournés vers l’exploration de données et tentent d’en savoir plus de différentes manières.

L’utilisateur de Twitter @CaptainBadfoot a pu entrer dans le menu, révélant l’existence d’un mode Trios (trois joueurs). Il n’est pas clair si c’est le plus haut possible, ou s’il y aura également une variante à quatre joueurs.

Après avoir terminé une brève formation, on leur a montré un message qui fait à nouveau référence aux kits de fuite récemment divulgués. “N’oubliez pas de configurer votre kit de chute pour le match. Pour récupérer votre meilleur équipement dans la zone de guerre », indique-t-il.

Les kits de dépôt sont essentiellement des chargements qui peuvent être définis avant le match. Pour les appeler, vous devez acheter un marqueur de kit de dépôt (plus d’informations ci-dessous). Hormis les armes, les Drop Kits sont le seul moyen d’avoir trois killstreaks actifs à la fois.





@TheGamingRevoYT a également réussi à jouer au mode d’entraînement de Warzone, bien que leur vidéo ait depuis été supprimée et le compte Twitter suspendu. Dans la vidéo originale, l’annonceur explique le mécanicien Plunder.

Le pillage est la devise du mode et peut être trouvé dans Warzone. Le pillage est ce que vous utilisez pour acheter des objets dans les stations d’approvisionnement disséminées dans tout le niveau. La vidéo nous a également donné un premier aperçu des éléments sur lesquels Plunder peut être dépensé.

Ceux-ci incluent une frappe aérienne de précision, une frappe de cluster et un drone – qui sont tous des séquences de mise à mort dans le jeu principal. En outre, vous pourrez également acheter des masques à gaz, des plaques d’armure, une boîte de munitions et un marqueur pour les kits de largage susmentionnés.

Plus intéressant, le pillage peut également être dépensé pour permettre à un coéquipier mort de réapparaître.





Nous n’avons pas pu vérifier la véracité de ces fuites, mais compte tenu du nombre de joueurs qui ont réussi à charger dans le menu Warzone, nous sommes enclins à les croire. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que tout ce qui se trouve dans les fuites se trouvera dans la version finale du mode.