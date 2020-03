Call of Duty: Warzone Guide propose un cours intensif sur la nouvelle Battle Royale

Comme vous le savez déjà, le Battle Royale gratuit de Call of Duty: Warzone est maintenant disponible pour PC, PS4 et Xbox One. Il est basé sur Call of Duty: Modern Warfare, donc beaucoup de ses mécanismes de gameplay seront familiers à ceux qui ont déjà joué à ce jeu. Mais si vous êtes nouveau dans le genre battle royale ou si vous n’avez pas encore touché à Modern Warfare, un guide de stratégie complet et gratuit de Warzone est disponible avec la permission d’Infinity Ward et Activision.

Le guide comprend les tenants et aboutissants de la bataille royale et le fonctionnement des éléments communs du genre dans Warzone, tels que le parachutisme, les zones de sécurité, la fermeture du cercle de gaz mortel et les stratégies générales de chargement et de pillage. Il existe également de nombreux détails sur chaque zone de la carte et à quoi s’attendre lors de la chute ou du pillage de ces zones spécifiques. Le système Contracts est expliqué, qui agit comme un ensemble d’objectifs secondaires au milieu du match de la bataille royale, et le mode Plunder est également détaillé. Vous pouvez également être surpris si vous ne savez pas comment fonctionne le système de réapparition, qui vous oppose dans un combat au couteau avec d’autres joueurs éliminés dans une prison. Il y en a beaucoup plus qui vous aideront à vous préparer; vous pouvez accéder au guide complet de Warzone ici.

Quant aux bases de Warzone, elles se déroulent sur une carte à grande échelle appelée Verdansk qui présente quelques zones familières des cartes précédentes. Vous ne pouvez jouer qu’en équipes de trois, et un total de 150 joueurs (50 équipes) s’affrontent dans un combat à mort à la dernière personne. Bien qu’il soit gratuit, Warzone est un énorme téléchargement: 83 à 101 Go pour ceux qui n’ont pas installé Modern Warfare, et 15 à 22 Go pour ceux qui le font.

Call of Duty: Warzone vient de tomber et nous l’avons largement couvert ici sur GameSpot. Assurez-vous de vérifier tout ce que nous savons sur Warzone, ce qui se passe lorsque vous gagnez un match dans Warzone, comment la progression croisée fonctionne avec Modern Warfare et comment Warzone peaufine un mécanisme de bataille royale commun.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Call Of Duty: Warzone – Tout ce que vous devez savoir en moins de 4 minutes

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.