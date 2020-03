Call Of Duty Warzone, Modern Warfare et mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutes

Activision déploie cette semaine du nouveau contenu Call of Duty dans la série, avec de nouvelles mises à jour pour Warzone, Modern Warfare et Mobile. La vidéo ci-dessus détaille ce qui arrive à chaque jeu.

Warzone obtient quatre nouvelles armes, qui peuvent être trouvées sur la carte en commun dans des variantes rares. Le nouvel opérateur Talon se joint également à la mêlée, aux côtés de son fidèle compagnon de chien Indiana.

Le pack Talon est également disponible pour Modern Warfare, qui obtient une nouvelle carte multijoueur gratuite, Khandor Hideout. La carte 6v6 est idéale pour les tireurs d’élite, les fusils de chasse et les SMG.

Enfin, Mobile obtient deux nouveaux modes de jeu, appelés Rapid Fire et Sticks and Stones. Le mode Zombies est supprimé au fur et à mesure que les deux nouveaux arrivent.