Call of Duty: Warzone ne nécessite pas PS Plus, mais les membres bénéficient de ce bonus gratuit

Mercredi 11 mars 2020 10:45 GMT

Vous pouvez jouer à Call of Duty: Warzone sans abonnement PS Plus actif, mais il y a un bonus pour les membres.

Pendant quelques heures menant à l’officiel Call of Duty: Warzone révèle plus tôt cette semaine, une publicité pour le mode bataille royale a fuité sur Twitch. Dans ses petits caractères, il a révélé que PlayStation Plus est une exigence pour Warzone.

Cela a depuis été démystifié. Call of Duty: Warzone, comme tous les autres jeux gratuits sur PS4, ne nécessite pas d’adhésion à PlayStation Plus. Sony et Activision offrent toutefois aux abonnés Plus un bonus gratuit.

Le Warzone Combat Pack, le vôtre sur le PlayStation Store, est composé de cinq objets cosmétiques. Vous obtiendrez un skin d’opérateur pour Yegor, un modèle d’arme de fusil de chasse, une montre dans le jeu, une carte de visite et un charme d’arme. Vous obtiendrez également un jeton Double XP.

Tout le contenu du Warzone Combat Pack est exclusif à PlayStation jusqu’au 1er octobre.

Warzone est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes. Les propriétaires de Modern Warfare ont également accès à Warzone après la mise à jour d’hier. Si vous vous lancez vous-même, nous avons préparé un certain nombre de conseils essentiels sur la zone de guerre couvrant les contrats, le goulag, les raretés d’armes et bien plus encore.

