Call Of Duty: Warzone obtiendra éventuellement des matchs à 200 joueurs

Call of Duty: Warzone a été lancé sur PS4, Xbox One et PC avec des matchs à 150 joueurs, ce qui en fait l’un des plus grands jeux de bataille royale sur le marché. Cependant, cela ne va pas durer longtemps – des jeux encore plus peuplés arrivent.

S’entretenant avec USA Today, Patrick Kelly d’Infinity Ward a déclaré qu’Infinity Ward gère actuellement des jeux de 200 personnes en interne. “En fait, je peux vous dire que nous jouons déjà avec 200 joueurs”, dit-il. “Nous allons le publier un peu plus tard.”

200 matchs de joueurs ont été une cible rumeur pour Call of Duty: Warzone depuis un certain temps maintenant – bien avant qu’il ne soit officiellement dévoilé – il est donc bon d’avoir ce chiffre confirmé.

Kelly dit également que de plus grandes équipes seront probablement possibles à l’avenir. “Je peux vous dire que nous avons déjà des équipes de quatre et cinq joueurs”, a-t-il déclaré à USA Today. “Mais nous voulons lancer avec quelque chose que nous savons très bien fonctionner et nous avons testé à neuf et ensuite jouer avec ces différentes tailles d’équipe.”

Call of Duty: Warzone utilise ses énormes nombres avec un mécanisme de réapparition unique, il convient donc bien aux plus grands joueurs. Bien sûr, 200 joueurs auront encore plus de mal à gagner et à voir l’excellent écran de victoire du jeu.

À l’affiche: Call Of Duty: Warzone – Tout ce que vous devez savoir en moins de 4 minutes

