Call of Duty: Warzone obtient le mode solos

Par Sherif Saed,

Mercredi 18 mars 2020 08:33 GMT

La mise à jour de Call of Duty: Warzone de cette semaine est en ligne.

Call of Duty: WarzoneLe premier gros patch est arrivé et avec lui, l’introduction du mode solos. Solos fonctionne comme dans d’autres jeux de bataille royale, limitant le match aux seuls joueurs solo.

Celui-ci n’a rien de particulièrement spécial, mais c’était l’une des premières choses que les joueurs demandaient au lancement de Warzone, car il peut parfois être difficile de trouver des coéquipiers compétents lorsque personne que vous connaissez ne veut jouer.

Dans les solos, les joueurs morts ont une chance au Goulag tout comme le mode à trois joueurs, mais en perdant le combat, vous serez renvoyé dans le hall, pour des raisons évidentes.

Le correctif a également apporté un certain nombre de correctifs de bienvenue pour Warzone, notamment l’octroi du crédit de destruction au joueur qui a abattu l’ennemi, pas à celui qui l’a terminé. Un autre problème qui empêchait les joueurs de se retrouver sous Buy Stations lorsqu’ils étaient enclins avant de les utiliser a également été corrigé.

Infinity Ward a résolu un problème critique qui a fait disparaître le compteur de menaces, pour les joueurs chassés, lorsque l’équipe a conclu un autre contrat.

Ailleurs, les joueurs de Modern Warfare ont obtenu une mise à jour de la liste de lecture avec la mise à jour de cette semaine qui a ajouté Cranked Kill Confirmed, un Mercenaire Moshpit et une nouvelle liste de lecture 24/7 pour Atlas Superstore 10v10.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Lisez ci-dessous pour tous les correctifs du correctif de cette semaine.

Correction d’un bug rare où les joueurs pouvaient augmenter la vitesse de déplacement après être sortis du Goulag et revenir dans le jeu.

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de trouver leur arme en position de rangement et de recharger ou d’utiliser leur arme.

Dans certains cas, les joueurs peuvent rester coincés sous Acheter des stations lorsqu’ils sont enclins. Cela a été corrigé.

L’interface Menace pourrait disparaître de l’écran si les joueurs terminent un contrat alors qu’ils sont recherchés dans un contrat de prime. Cela a été corrigé.

Texte mis à jour pour redéployer Squadmate pour le rendre un peu plus évident à l’écran lorsque vous pouvez racheter un coéquipier.

Correction du dernier objectif de la mission Bateaux et trains qui ne suivait pas comme prévu.

Les éliminations sont désormais créditées au joueur qui a abattu le joueur ennemi.

Correction d’un exploit où les joueurs pouvaient tirer en étant abattus.

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de déposer de l’argent en utilisant des ballons si leurs paramètres étaient définis sur Contextual Tap.

Correction d’un bug qui permettait aux joueurs de s’accrocher aux murs de l’hôpital.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.