Call of Duty Warzone: plus de 15 millions de joueurs ont déjà rejoint

Quatre jours seulement après son lancement, Activision a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa bataille royale Call of Duty: Warzone a réussi à atteindre le chiffre de 15 millions de joueurs. Si lors de son premier jour il nous a déjà laissé stupéfaits en ajoutant ses 6 premiers millions, il semble que la proposition d’Infinity Ward pénètre parmi les joueurs, en ajoutant 9 millions de plus jusqu’à aujourd’hui.

Il est à prévoir que dans les prochains jours, avec des millions de personnes confinées dans leurs foyers à travers le monde par la crise des coronavirus, le nombre de joueurs continuera d’augmenter comme une mousse. Logiquement, le fait que Call of Duty ait été publié gratuitement sur des plateformes comme PS4, Xbox One ou PC Gratuit, il encouragera de nombreux joueurs à l’essayer.

La bataille royale gratuite de Call of Duty n’est pas le seul “bénéficiaire” de l’état d’urgence que de nombreux pays connaissent et qui augmente la consommation de divertissement à domicile. Comme nous vous l’avons déjà dit, des plateformes telles que Steam battent leurs propres records de joueurs et des phénomènes tels que Fortnite encombrent le service en ligne de pays comme l’Italie.

Pour le moment, la variante gratuite de “il ne peut y en avoir qu’un” de Modern Warfare, propose des jeux de 150 joueursBien que les jeux à 200 joueurs soient déjà testés en interne dans Infinity Ward, ce qui promet de porter le genre de bataille royale à un niveau différent.

Call of Duty Warzone est entièrement gratuit et implique un téléchargement compris entre 80 et 100 Go; les plans de contenu de jeu sont à long terme, et les premières mises à jour auront lieu bientôt, comme ils le garantissent d’après l’étude.