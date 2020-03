Call of Duty Warzone rassemble six millions de joueurs dans ses 24 premières heures

De toute évidence, le monde est toujours excité par les jeux de bataille royale. Dans les 24 heures, en milieu de semaine, soit dit en passant, les joueurs de Call of Duty Warzone ils s’élevaient à six millions. Il n’est pas surprenant qu’un jeu gratuit de Appel du devoir des chiffres record de cette ampleur, mais Warzone il est en passe de devenir l’une des batailles royales les plus réussies du marché.

Au moyen de Twitter, Activision a remercié les joueurs:

Quelle journée! 24 heures et plus de 6 millions d’entre vous sont passés dans #Warzone.

Merci – nous ne faisons que commencer. # FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

– Call of Duty (@CallofDuty) 11 mars 2020

“Quelle journée! En seulement 24 heures, près de 6 millions de joueurs ont participé à Warzone.

Merci – nous ne faisons que commencer. »

De la même manière, Warzone Il devient rapidement un phénomène dans le monde de la bataille royale. Dans Apex Legends, le premier jour, le chiffre a atteint 2,5 millions de joueurs, et trois jours pour atteindre 10 millions. Dans FortnitePrès de deux semaines se sont écoulées avant d’atteindre 10 millions de joueurs. Je suis sur que Activision nous révélera quand Warzone atteindre ces mêmes chiffres, et ce pourrait être très bientôt.

Source: Activision

