Call of Duty: Warzone Saison 3 est en direct

Après ce qui semble être plus d’un an de fuites, c’est agréable de voir Activision / Blizzard réussir enfin avec COD Warzone.

Les fans ont fait l’éloge de la dernière incarnation de la franchise bien-aimée Call of Duty, et maintenant que cette nouvelle saison a chuté, nous doutons que cela s’arrêtera bientôt.

Le nouveau

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans ce versement COD:

Nouvel opérateur + Battle Pass, avec Alex

Nouvelles cartes multijoueurs:

Talsik Backlot – Au milieu du désert d’Urzikstan se trouve une ville urbaine avec un projet de construction majeur en cours en son centre. Avec ses citoyens évacués depuis longtemps, les combats se déroulent de porte à porte tandis que les équipes se battent pour le contrôle des divers belvédères et bâtiments.

Scierie Hovec – Un village agricole endormi est en danger, car le bâtiment principal de sa scierie a pris feu. Les opérateurs se battront à l’intérieur de l’épave en flammes et autour d’elle, visitant les entreprises locales telles que la boucherie, le mess et même la zone de l’apiculteur, qui comprend quelques ruches actives!

Aniyah Incursion – Vous en avez fait l’expérience en 10v10 et dans la guerre au sol – combattez maintenant dans une version plus fermée de la zone basée autour du palais central dans Aniyah Incursion.

Nouveau mode de jeu Warzone:

Quads

Nouvelles armes:

SK5

Renetti

Nouveaux skins:

Skins de véhicule

La plus grande guerre de l’histoire de COD

La bande-annonce fait un très bon travail en mettant en évidence les éléments préférés des fans de Warzone, en se concentrant particulièrement sur le nombre de joueurs que vous pouvez définir dans un match. Cependant, l’un des tirages annoncés dans la bande-annonce est que c’est «la plus grande guerre de l’histoire de Call of Duty». Mais quand on y pense vraiment … est-ce même vrai?

Bien sûr, cela semble cool et logique lorsque l’on tient compte des nouveaux versements que Warzone a à offrir… mais n’est-ce pas techniquement la même série qui nous a donné un jeu vidéo de la Seconde Guerre mondiale? Comment ces batailles peuvent-elles être plus importantes qu’une guerre mondiale imminente?

Blagues à part, la bande-annonce est un clip à haute action qui montre la prochaine étape de Call of Duty: Warzone. Le jeu est un jeu vidéo Battle Royale gratuit.

