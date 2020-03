Call Of Duty Warzone sort le 10 mars

Call Of Duty Warzone a enfin une date de sortie.

Call Of Duty Warzone a vu de nombreuses rumeurs indiquant une date de sortie le 10 mars et aujourd’hui après que nous ayons couvert que des publicités ont commencé à apparaître sur Twitch pour Call Of Duty Warzone. Activision a maintenant publié une bande-annonce et a annoncé que le jeu sortira gratuitement le 10 mars pour tout le monde.

Le jeu Battle Royale gratuit sera disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Maintenant, vous n’avez plus besoin de Call of Duty: Modern Warfare 2019, mais si vous possédez Modern Warfare, Call Of Duty Warzone sera jouable un peu plus tôt pour vous. Avec les propriétaires de Modern Warfare, Warzone commence à 8 h 00 du Pacifique, puis Warzone sera mis en ligne pour tout le monde à 12 h 00. Pacifique.

Warzone dispose également d’un système de réapparition, bien qu’il soit complètement différent de ce que nous avons vu auparavant. Le système de réapparition des zones de guerre est appelé Goulag dans lequel les joueurs tombés auront la possibilité de se battre en un contre un après leur première élimination pour gagner un redéploiement. Les contrats («tâches axées sur les objectifs») et l’argent (la monnaie du jeu) seront un autre moyen de ramener vos amis dans le jeu. “Pour des prix variables, vous pouvez acheter des Killstreaks, des jetons de redéploiement pour ramener des coéquipiers tombés, des kits d’auto-réanimation, etc.”

Pour ceux qui possèdent Modern Warfare, vous devrez télécharger environ 18-22 Go de «mise à jour Warzone, maintenant pour les nouveaux joueurs, la taille du téléchargement sera d’environ 83-101 Go de téléchargement».

Warzone verra également un système de progression croisée, ce qui signifie que tout ce que vous avez gagné dans Modern Warfare sera également utilisable dans Warzone.

Êtes-vous excité pour Warzone? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

PLUS: Une compilation de toutes les fuites infinies possibles de Halo

PLUS: Game Developers Conference (GDC) 2020 reporté en raison d’un coronavirus