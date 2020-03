Call of Duty: Warzone soutiendra 200 joueurs “un peu plus tard”, des équipes plus grandes possibles

Par Sherif Saed,

Infinity Ward, le développeur de Call of Duty: Warzone, prévoit déjà d’augmenter le nombre de joueurs.

À 150 joueurs dans chaque match, Call of Duty: Warzone est déjà bien en avance sur les concurrents Apex Legends, PUBG et la plupart des autres jeux de bataille royale. Mais Infinity Ward ne s’arrête pas là.

S’adressant à USA Today, le directeur du co-studio, Patrick Kelly, a déclaré que l’équipe avait déjà 200 matchs avec des joueurs et qu’ils fonctionnaient en interne, avec l’intention de mettre cela en jeu.

“Nous avons apporté un certain nombre de rebondissements à la bataille royale”, a déclaré Kelly. «Je pense que le monde dans lequel vous jouez sera indéniablement unique. D’une part, nous allons d’abord déployer avec 150 joueurs, alors que vous en voyez généralement 60 à 100. »

«En fait, je peux vous dire que nous jouons déjà avec 200 joueurs. Nous allons le publier un peu plus tard », a-t-il ajouté.

Une demande commune des joueurs a été le soutien à de plus grandes équipes. C’est une autre chose qu’Infinity Ward a déjà en préparation. Le développeur a testé Warzone avec des équipes de quatre et même cinq joueurs, mais trois était le point idéal pour le lancement.

«Je peux vous dire que nous avons déjà des équipes de quatre et cinq joueurs avec lesquelles nous jouons. Mais nous voulons lancer avec quelque chose que nous savons très bien fonctionner et nous avons testé à neuf et ensuite jouer avec ces différentes tailles d’équipe », a déclaré Kelly.

Indépendamment du nombre de joueurs, le développeur veut que Warzone soit intéressant à long terme, alors attendez-vous à plus de rebondissements et de nouveaux modes.

Dans d’autres nouvelles de Warzone, le premier exploit majeur a été découvert, permettant aux joueurs de revivre à l’infini dans le gaz. Suivez le reste de notre couverture Warzone sur le lien et consultez ces conseils Warzone pour répondre à vos questions brûlantes.

