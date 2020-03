Call Of Duty: Warzone – Vous pouvez ressusciter indéfiniment en dehors de la zone de la mort, alors attendez-vous à un correctif

Call of Duty: Warzone démarre bien, avec plus de 6 millions de joueurs dans les 24 premières heures et beaucoup de joueurs heureux. Mais Warzone – qui est techniquement toujours en version bêta – a toujours eu aussi quelques problèmes, et une paire de joueurs en a trouvé un gros.

La vidéo ci-dessous, qui a été publiée sur Reddit par l’utilisateur qui l’a enregistrée, montre deux joueurs remportant un match Warzone en restant en dehors de la zone de sécurité et en se relançant à plusieurs reprises jusqu’à la fin du match. Une fois tous les autres joueurs éliminés, ils gagnent par défaut.

Le titre de la vidéo et le post de Reddit demandent que ce problème soit résolu – il risque de ruiner le jeu et il a été publié pour sensibiliser le public au bug. En tant que tel, nous ne pouvons pas imaginer qu’il sera possible de retirer cette tactique trop longtemps une fois qu’Activision en aura connaissance. Après tout, le premier patch a été déployé très peu de temps après son lancement.

Bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer cela, surtout si vous voulez vraiment vous amuser – voici nos neuf conseils pour gagner tout en passant un bon moment. C’est aussi une bonne idée d’étudier un peu la carte.

