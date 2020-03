Camie Utsushimi et plus d’éclat dans la nouvelle bande-annonce de My Hero: One’s Justice 2

Bandai Namco Entertainment veut que vous sachiez tout ce qui vous attend dans My Hero One’s Justice 2, le nouveau jeu My Hero Academia. C’est pourquoi il a sorti une nouvelle bande-annonce pleine d’action.

Il s’agit d’une vidéo d’un peu plus de 2 minutes et demie. Dans celui-ci, nous pouvons voir certains des personnages qui rejoindront My Hero One’s Justice 2. Gardez à l’esprit qu’il faut également plusieurs secondes pour nous permettre de voir le style de combat de ces personnages.

Ainsi, c’est une avancée qui nous permet de voir que parmi les 40 personnages jouables de My Hero One’s Justice 2 seront Seiji Shishikura, Camie Utsushimi, Gang Orca et bien d’autres. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Mon film Hero Academia arrivera au Mexique et en Amérique latine

Si la bande-annonce vous laissait vouloir plus de My Hero Academia, vous devriez savoir que votre nouveau film arrivera au Mexique et en Amérique latine.

Nous parlons de My Hero Academia: Heroes Rising, une bande dans laquelle les élèves de la classe ¡-A s’occuperont du bureau des héros de l’île lointaine de Nabu. Il apparaîtra un nouveau méchant, auquel ils devront faire face.

My Hero Academia: Heroes Rising sera disponible dans les cinémas du Mexique les 13, 14, 15, 16, 21 et 22 mars. Gardez à l’esprit que le 20 mars, il sera projeté dans des cinémas sélectionnés au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Guatemala, au Panama, au Costa Rica, en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Paraguay, au Pérou, en Colombie et en Équateur.

Et vous, êtes-vous excité pour My Hero One’s Justice 2? Allez-vous regarder le nouveau film My Hero Academia? Dites-le nous dans les commentaires.

My Hero One’s Justice 2 arrivera le 13 mars sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

.