Campagne de financement participatif pour une entreprise de karting connue auparavant comme MariCar échoue de façon spectaculaire

Rappelez-vous MariCar? C’est une entreprise qui propose des visites en karting à Tokyo, avec des participants qui se déguisent en personnages du Super mario séries. Comme vous pouvez l’imaginer, cette Nintendo agacée, qui a intenté une action en justice contre MariCar contre la société de karting en 2017. Elle a échoué, mais a poursuivi la société de karting pour violation de propriété intellectuelle la même année et a gagné – quelque chose que MariCar semblait initialement ignorer.

Cependant, MariCar a été condamné à payer à Nintendo 50 millions de yens (soit 375 000 £) pour violation de cette propriété intellectuelle et a changé son nom pour Street Kart Tokyo Bay. En outre, le site officiel de la société comporte désormais la clause de non-responsabilité suivante indiquant qu’il n’est « en aucun cas le reflet de Nintendo » ou de Mario Kart. Les costumes des personnages de Super Mario ne sont également plus fournis, et la firme se décrit désormais comme offrant « Real Life SuperHero Go-Karting » à la place.

La bataille juridique de Street Kart Tokyo Bay avec Nintendo est le moindre de ses problèmes, semble-t-il. La récente pandémie de COVID-19 a provoqué un ralentissement du tourisme – ce sur quoi Street Kart Tokyo Bay compte beaucoup pour survivre.

Pour contrer cela, la société a lancé une campagne de financement participatif «Save The Street Kart» au Japon. La page a été mise en ligne le 24 avril sur Campfire, la réponse du Japon à Kickstarter, mais au moment de sa fermeture le 30 juin, elle n’avait pas atteint son objectif de financement. Quatre personnes seulement ont donné un total de 11 569 yens (86 £), ce qui est bien en deçà de l’objectif de 2 000 000 yens (15 000 £).

Ce que cela signifie pour l’avenir de Street Kart Tokyo Bay reste à voir, mais il semble que les jours des X-Men hurlant de joie à la vue de Mario et de ses copains sur les routes de Tokyo soient enfin terminés.