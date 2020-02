Candyman: 13 choses que vous ne saviez pas sur le film d’horreur original classique

Jordan Peele est actuellement l’un des hommes les plus occupés à la télévision et au cinéma. En plus de diriger Get Out and Us, il a produit un certain nombre de films et d’émissions au cours des deux dernières années, y compris le redémarrage de The Twilight Zone et le récent thriller Amazon Hunters. Son prochain film est Candyman – qu’il a produit – et a été co-écrit avec la réalisatrice Nia DaCosta. Peele l’a décrit comme une “suite spirituelle” du film classique du même nom de 1992, qui reste l’un des meilleurs films d’horreur des années 90.

Le Candyman original était une adaptation de l’histoire de 1985 The Forbidden de l’auteur et réalisateur britannique d’horreur Clive Barker, qui est surtout connu pour la série d’anthologie Books of Blood et les films Hellraiser et Nightbreed. Le film est basé sur la légende du Candyman, qui était à l’origine le fils d’un esclave mais qui a grandi en tant qu’homme d’affaires prospère à la fin du 19e siècle, avant que sa relation avec une femme blanche ne mène à une mort horrible aux mains d’une foule. Désormais, son fantôme vengeur, aux mains crochues, invoquant les abeilles peut être évoqué par quiconque ose prononcer son nom cinq fois dans un miroir.

Le film a été réalisé par le cinéaste britannique Bernard Rose, qui avait auparavant dirigé le fantasme surnaturel de 1988 Paperhouse. Virginia Madsen a joué le rôle principal d’Helen Lyle, une étudiante en sociologie enquêtant sur la légende de Candyman, tandis que le personnage principal a été joué par Tony Todd, dont l’imposante présence à l’écran a contribué à créer l’un des méchants les plus emblématiques de l’horreur. Le film a connu un succès modéré, mais près de 30 ans plus tard, il se présente comme l’un des plus grands films d’horreur de la décennie – un refroidisseur intelligent, effrayant et magnifiquement fabriqué qui a résisté à l’épreuve du temps. Donc, avec la réinvention de DaCosta et Peele de cet ensemble classique pour une sortie en juin, voici quelques choses que vous ne savez peut-être pas sur l’original …