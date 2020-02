Capcom a changé ses plans pour PAX East à cause du coronavirus

Une fois de plus, le coronavirus empêche les fans de rencontrer les développeurs de leurs jeux préférés. Il y a quelques jours, nous vous avons parlé de la suspension du panneau Final Fantasy XIV dans PAX East à cause de ce virus, eh bien, maintenant Capcom a fait quelque chose de similaire et les plans du Monster Hunter Festa Boston 2020 ont changé.

Par un message sur Twitter, la division américaine de Capcom a annoncé que Votre participation à PAX East 2020 n’aura pas lieu comme prévu. Au cours du panel Monster Hunter, la présence de membres de l’équipe créative de la franchise et une session de signature d’autographes avec les fans étaient prévues, ce qui n’aura plus lieu.

Bien que Capcom n’ait pas révélé la raison de cette décision, on peut supposer que c’était pour protéger la santé des participants. Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise ne participera pas à l’événement. Il y aura toujours des célébrations pour le Monster Hunter Festa Boston 2020, et même des nouvelles de la série seront partagées.

Une mise à jour sur MH Festa: Boston 2020:

Malheureusement, nos invités de l’équipe de développement MH ne pourront plus assister à l’événement. Nous n’aurons plus de séance d’autographes, mais nous prévoyons toujours de partager les nouvelles #Iceborne.

Nos sincères excuses pour la gêne occasionnée! pic.twitter.com/DVpQugYieS

– Capcom USA (@CapcomUSA_) 20 février 2020

En parlant du coronavirus, EA a rejoint PlayStation, Facebook et Kojima Productions, et ne sera pas présent dans GDC 2020. Sur d’autres questions, Capcom travaille déjà sur une démo Resident Evil 3 Remake.

Via: Capcom

