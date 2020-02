Capcom applique enfin un pansement au multijoueur en ligne cassé de Street Fighter V

Capture d’écran: Capcom

Le dernier patch de Street Fighter V résout enfin l’un des problèmes les plus courants du jeu: le multijoueur en ligne de mauvaise qualité. Il a fallu des incitations constantes de la part des fans et un récent correctif tiers pour enfin obtenir ces changements, quatre ans après la sortie du jeu.

Street Fighter V est un jeu avec des problèmes, dont le plus notable empêche les utilisateurs de vivre une sorte de jeu en ligne significatif sans hoquet, bégaiements et matchs généralement décalés. Bien que le jeu utilise le netcode «rollback» – une technologie supérieure pour les exigences élevées en matière d’exécution normalement associées aux jeux de combat – il le fait d’une manière qui annule complètement tous ses avantages. Cela a été un problème constant pour les gens depuis le lancement de Street Fighter V en 2016, malgré plusieurs correctifs et correctifs.

Comme la communauté des jeux de combat n’a pas l’habitude de le faire, les joueurs ont finalement pris les choses en main. Le mois dernier, un utilisateur de Reddit nommé Altimor a publié son propre correctif pour le netcode Street Fighter V. Altimor a affirmé qu’il ne leur avait fallu que quelques jours pour procéder à la rétro-ingénierie du code de Capcom, diagnostiquer le problème et développer le correctif. Ils ont également confirmé que les problèmes de netcode spécifiques que des membres notables de la communauté avaient signalés peu de temps après le lancement de Street Fighter V étaient effectivement la cause, prouvant depuis combien de temps cela avait été un problème.

“Mon patch ralentit momentanément votre jeu si le jeu de votre adversaire prend du retard, vous gardant synchronisé et empêchant des retours en arrière inutilement importants”, a déclaré Altimor à Kotaku via un message privé peu de temps après avoir publié son correctif. «Je veux tous les deux aider la communauté Street Fighter et, espérons-le, amener Capcom à publier un correctif officiel. Cependant, comme nous approchons probablement de la fin du cycle de vie de Street Fighter V, un correctif officiel peut être peu probable. “

Le correctif d’Altimor n’était pas sans problèmes. Cela a provoqué une rupture entre les joueurs de Street Fighter V sur PlayStation 4 et PC car il ne pouvait être utilisé que sur ce dernier, à tel point que les utilisateurs de PC se sont finalement protégés des adversaires de PlayStation 4 pour éviter les mauvaises connexions. Le correctif ne pouvait pas non plus corriger les problèmes sous-jacents avec le netcode propriétaire de Capcom, ne faisait que des correspondances un peu meilleures lorsque les joueurs étaient finalement désynchronisés. Cela dit, cela a suffisamment atténué le problème pour que la communauté ait vu un regain d’intérêt pour le multijoueur en ligne de Street Fighter V malgré les craintes que Capcom puisse interdire les joueurs avec le correctif ou le rendre impossible à utiliser à l’avenir.

Pendant longtemps, cela ne s’est pas produit. Le correctif tiers a survécu à la maintenance régulière du serveur par les développeurs et a finalement attiré l’attention du directeur de Capcom et du producteur de jeux de combat Yoshinori Ono. Il a répondu à plusieurs fans qui ont exprimé leurs préoccupations concernant le netcode sur Twitter tout au long du mois de janvier et, peu de temps après, ont officiellement annoncé que Capcom se pencherait sur la situation avec la sortie prochaine de Street Fighter V: Champion Edition. Ono n’a jamais mentionné directement le travail d’Altimor, mais il a sans aucun doute joué un rôle dans la réaction de l’entreprise après des années de silence sur la question.

Street Fighter V: Champion Edition a été lancé le 14 février sans aucune amélioration apparente du jeu en ligne. Plus tôt cette semaine, Capcom a abandonné un correctif officiel qui, au début, semblait répondre aux pires cauchemars de la communauté en désactivant le correctif d’Altimor. Les médias sociaux se sont enflammés de condamnations pour Capcom, quatre ans de frustration qui se sont transformés en une furie vertueuse. Mais lorsque les serveurs sont revenus en ligne et que les gens ont eu la chance de passer du temps avec le jeu mis à jour, ils ont trouvé que netplay était assez bon par rapport à son incarnation précédente. Il n’est pas parfait et ne résout aucun problème sous-jacent avec le netcode mais, comme le correctif d’Altimor, il en fait assez pour cacher les aspects les plus fous et rendre le multijoueur utilisable.

Cela dit, il a fallu quatre ans à Capcom pour en arriver là. Street Fighter V est un gâchis depuis 2016, chaque pas en avant a rencontré un autre pas en arrière. Le jeu en ligne du jeu ne sera jamais formidable tant que les développeurs n’auront pas résolu les problèmes fondamentaux avec leur netcode. Et avec le Intel World Open adjacent aux Jeux olympiques qui dépend entièrement des qualifications en ligne, il est ahurissant de savoir pourquoi plus de ressources n’ont pas été investies pour rendre le multijoueur aussi restreint et accessible que possible.

