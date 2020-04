Capcom confirme qu’un employé a contracté un coronavirus

3 avril 2020 – 10h49

Le géant de l’édition japonais Capcom a annoncé qu’un membre du personnel de son entreprise à Chuo-ku, Osaka, avait le coronavirus COVID-19.

Dans un message publié sur son portail de relations avec les investisseurs, la société a déclaré qu’elle prenait un certain nombre de mesures pour s’assurer que l’infection ne se propage plus. Capcom examine les mouvements de l’employé afin de voir avec qui il a pu entrer en contact et où. L’entreprise cherche également à ce que le personnel à proximité de l’employé en question travaille à domicile.

En outre, Capcom a déclaré qu’il désinfectait les zones où le membre du personnel travaillait.

“Capcom s’engage à donner la priorité à la sécurité de ses employés, clients et partenaires commerciaux et travaillera avec les autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation des infections”, a écrit la société dans un communiqué.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.