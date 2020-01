Capcom Devs est ouvert à un nouveau jeu Mega Man Battle Network, mais doit prendre en compte “tous” les facteurs

Le bomber bleu de Capcom Mega Man n’est peut-être pas la mascotte du jeu vidéo la plus populaire de nos jours, mais il a toujours un concert à temps plein. Ces dernières années, nous avons vu la sortie de Mega Man 11, plusieurs collections Mega Man et l’année dernière, il a même eu un nouveau spectacle d’animation appelé Mega Man: Fully Charged.

Avec beaucoup de jeux classiques de Mega Man en cours de relance, les fans se demandent s’il pourrait bien y avoir une nouvelle entrée dans le Mega Man Battle Network série (également connue au Japon Rockman.EXE).

Lors d’une interview avec Tokyo TV récemment, cette question exacte a été posée aux développeurs de Capcom Masakazu Eguchi et Kazuhiro Tsuchiya. Voici ce qu’ils avaient à dire (avec l’aimable autorisation de Rockman Corner):

Tsuchiya: Chaque série a ses propres fans, et j’ai entendu beaucoup de voix demander des suites. Il n’y a pas de règle qui dit “nous n’allons pas faire de suites de ce jeu”. Cependant, nous sommes fiers que Rockman EXE soit le meilleur contenu à l’époque, et les idées superficielles ne sont pas la réponse aux voix avides. Pour faire une suite, nous aurions besoin d’idées et de préparations minutieuses, des tendances de l’époque et de savoir si le marché est mûr pour cela… Nous avons besoin de tous ces facteurs pour être parfaitement de notre côté

Eguchi: Certaines parties étaient dues à des coïncidences, mais comme on nous dit que “vous avez prédit l’avenir”, ces jeux ont répondu aux attentes. Surmonter ces composants n’est pas une tâche facile. Nous devons surmonter notre imagination en répondant aux attentes. Si les conditions pour que nous soyons si confiants se produisent, alors il pourrait y avoir une chance

Donc, la bonne nouvelle est qu’ils sont au moins ouverts à l’idée de plus de jeux dans cette série particulière de Mega Man. Cela ne signifie pas qu’ils produiront nécessairement une suite juste pour satisfaire des voix “avides”.

Et toi? Voulez-vous voir plus de ces jeux? Avez-vous joué les entrées précédentes de cette série? Commentez ci-dessous.

