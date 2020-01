Capcom dit que quelque chose de spécial arrive sur Switch Devil May Cry 3

Dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter, Capcom a annoncé que quelque chose de spécial arriverait dans la version Nintendo Switch du titre d’action emblématique, Devil May Cry 3. Aucun indice n’a été donné, mais ils ont dit qu’ils révéleraient des informations sur trois dates. et ce sont le 16 janvier 2020, le 30 janvier 2020 et le 13 février 2020. Voici une citation directe de Matt Walker, le producteur du jeu:

«Nous savons que ce jeu tient une place très spéciale dans tous vos cœurs, et nous avons donc voulu montrer notre appréciation. Je suppose que vous pourriez dire que nous nous sentons un peu motivés pour ajouter un petit quelque chose en plus que nous pensons que vous allez tous vraiment aimer. “

