Capcom expose les changements de Resident Evil 3 Remake dans ce gameplay étendu

Grâce aux progrès de la technologie, effectuer des visites de jeux du passé suscite beaucoup d’intérêt, en particulier pour voir ce qui peut être réalisé avec une nouvelle puissance graphique. Les résultats de ces dernières années se sont révélés fascinants et pour cela, en plus du succès de Resident Evil 2 Remake, Capcom a décidé de lancer Resident Evil 3 Remake. Les résultats sont tout aussi remarquables et récemment, il a été révélé à quel point il était différent du jeu original dans une nouvelle vidéo.

Le développeur du titre a profité du fait que le titre est proche de son lancement pour exciter les fans de Resident Evil et a exposé les différences que l’on peut trouver dans le remake.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le changement le plus évident est celui de la section graphique, après que Capcom ait refait le jeu dans un nouveau moteur. Cela a également apporté des améliorations au système de combat, car cette fois, il sera plus concentré sur l’action, ce qui explique que Jill Valentine peut désormais esquiver les attaques de zombies.

La comparaison montre également une caractéristique de la version 1999: la caméra statique, qui a été remplacée pour donner au remake une caméra sur l’épaule, à la troisième personne.

Où vous pouvez voir les grands changements entre les deux versions, c’est dans une scène dans laquelle Jill Valentine fait exploser un tonneau pour arrêter une horde de zombies qui renversent une barricade, car il se rend compte des changements qui ont été apportés par rapport à la carte originale de Raccoon City

Quelque chose que les joueurs ne s’attendaient pas, c’est que Capcom a modifié le système de décision, ce qui a ouvert la possibilité d’un jeu avec différentes options d’historique. Cependant, dans le remake de Capcom, il a opté pour une narration plus linéaire et vous pouvez voir dans cette vidéo comment cette décision affectera la nouvelle version. Un autre détail est que dans le remake, il n’y aura pas d’écrans de chargement, ce qui a caractérisé les premiers épisodes de la série.

Resident Evil 3 Remake arrivera le 3 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

