Capcom ferait-il un remake de Resident Evil 4?

Le studio japonais a signé deux remakes en vedette avec RE2 et RE3. Dois-je faire de même avec RE4?

Ces derniers temps, Capcom a montré un état de forme magnifique, et les deux derniers remakes réalisés sur l’une de ses sagas les plus emblématiques en sont bien responsables. Resident Evil 2 et Resident Evil 3 ont été récupérés avec des résultats plus que remarquables, ramenant l’essence de l’horreur de survie qu’ils défendaient, mais dans une perspective renouvelée, adaptée à aujourd’hui. La question que nous nous posons maintenant est de savoir si la société d’Osaka a l’intention de suivre cette voie, et si sa prochaine destination serait le magnifique Resident Evil 4. Cela vous conviendrait-il ou pensez-vous que c’est bien comme ça? Aujourd’hui nos rédacteurs débattent de cette question intéressante.

OUI – Jesús Bella

Permettez-moi de souligner tout de suite: Capcom se porte très bien. Après une étape quelque peu décevante, le géant japonais s’est levé pour mettre ses sagas en place. Bien sûr, ici, vous pouvez parler de Devil May Cry, mais surtout de Resident Evil. Je suis passionné par la façon dont les remakes de RE2 et RE3 se sont bien déroulés, bien au-dessus de mes attentes. L’entreprise est en bonne forme, donc je dirais:“les gars, allons-y pour le prochain”. Et bien sûr, le prochain arrêt pour moi est tout à fait évident: RE4, l’un des meilleurs jeux de la série.

Ce serait le remake qui aurait le plus de sens, étant donné le style appliqué par les Japonais dans leurs derniers jeuxJe vois de nombreuses raisons de le faire. Tout d’abord, notez que ce serait le remake qui aurait le plus de sens, compte tenu du style appliqué par les Japonais lors de leurs derniers matchs: la perspective sur l’épaule, près et à la troisième personne. C’est exactement ce que RE4 a rendu à la mode dans cette série et ce qui nous a submergé à l’époque. Je me souviens encore quand je l’ai joué pour la première fois sur mon Gamecube … il y a 15 ans! C’était choquant. Non seulement pour son gameplay, qui a été un bond impressionnant pour la franchise, mais pour le visuel. Peu de titres pouvaient être mesurés à l’époque. Le récupérer signifierait non seulement revenir à sa spectaculaire originalité et l’adapter à nos jours, maisréformer vos contrôles, qui au fil des ans sont devenus obsolètes.

Imaginez Toni, un RE4 avec un meilleur contrôle de la réponse, plus agile, mais sans sacrifier ce sentiment d’être vendu avant le type de tronçonneuse lorsque vous vous tenez devant vous. Si RE2 et RE3 se sont bien déroulés avec une base jouable si différente, avec des graphismes pré-rendus et des mouvements de chars,Je ne sais pas quel cataclysme devrait se produire pour aggraver RE4. Non, ça ne passerait pas par ma tête. Bien sûr, je ne demande qu’une chose: que même si un nouveau dub est fait en espagnol (peut-être le plus intelligent), il est possible de conserver en quelque sorte les voix originales. Ceux d’entre vous qui connaissent le jeu savent de quoi je parle: “allez-y!”

NON – Toni Piedrabuena

J’adore te parler, Jésus. Vous n’êtes pas comme les animaux de la ferme qui prétendent être éditeurs de la 3DCasa pour m’opposer par système dans le débat 3DJuegos et vous apportez toujours quelque chose de constructif malgré ne pas partager le même avis: changez le doublage de, hehe, “Espagnol” de Resident Evil 4 pour quelque chose de plus cohérent serait un outrage au plus fort du redoublement de la Petite Sirène au Castillan (avez-vous Disney +? N’hésitez pas à y jeter un œil: il dégoûte et fait honte). Sinon,Je pense que Resident Evil 4 n’est pas un jeu qui a besoin d’un remakeOu changez comme celui dont Resident Evil jouissait à l’époque, Resident Evil 2 ou Resident Evil 3: la quatrième partie peut et doit être conservée pure.

Resident Evil 4 est un morceau d’histoire du jeu vidéo qui transcende la saga elle-mêmeParce que? Parce que Resident Evil 4 est un morceau d’histoire du jeu vidéo qui transcende la saga Resident Evil elle-même. Production de Capcomaction à la troisième personne pour toujours changé, et dans ses limites et ses imperfections se trouvent les racines de ce qui rendrait le jeu vidéo génial sur Gamecube … et 10 000 autres plateformes plus tard. Je pense qu’un remake de Resident Evil 4 sur le territoire de l’action à la troisième personne ne contribuerait pas au joueur ce que les remakes de laÉvénements Raccoon CityDans la génération 32 bits, c’est pourquoi je pense qu’il y a des choses plus intéressantes sur lesquelles se concentrer dans le placard à succès de Capcom.

Je préfère presque que la justice soit faite avecResident Evil: Code Veronicaou est ramené àDino Crisis, avec laquelle Capcom peut relancer une franchise qui pourrait tirer un grand avantage de la technologie actuelle. Connaissez-vous ce sentiment qui est vécu, au plus, deux ou trois fois tout au long d’une génération de consoles sachant que vous jouez quelque chose qui va changer l’industrie à jamais? Je chéris les premières minutes aux commandes de mon GameCube noir avec Resi 4 avec une telle affection que j’ai du mal à imaginer un remake qui puisse contribuer quelque chose à ce qui est, pour moi,l’un des grandsde ma société de jeux vidéo préférée. 15 ans déjà! Je me souviens du jour comme si c’était hier, ami Jésus.

